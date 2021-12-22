Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"

Фото: Валерий Шмаков

Архив воина Дивизии СС "Галичина" Романа Ваврива отыскал коллекционер и реконструктор Андрей Жукевич. Передал частному музею "Штурм" во Львове. Gazeta.ua впервые публикует фотографии и документы бойца.

Среди находок копии польских проездных железнодорожных документов, фото в немецкой военной форме, сертификат на право проживания в США с биометрическим данным и визитка инженера энергетической компании в Пуэрто-Рико. Также есть фото его отца – Ивана Ваврива, старшины Украинской галицкой армии.

"Плакеты со фотографиями Романа Ваврива я выкупил у коллекционера из США, но у кого он их взял — не признается. Видимо, прошли через не одни руки скупающих старину диллеров, поэтому отследить уже невозможно. Как мне рассказали, эти плакетки еще до 1990 -х висели на почетном месте в одной из пуэрториканских школ. Очевидно, Ваврив был меценатом и сделал для заведения значительные пожертвования. Таким образом его отблагодарили", - говорит Андрей Жукевич.

Мужчина исследует украинские военные формации в Третьем Рейхе. Изучает судьбы воинов дивизии "Галичина", 2-й дивизии УНА, противотанковой бригады "Вільна Україна", батальонов "Роланд" и "Нахтигаль", батальонов шуцманшафта, В "Нахтигале", в частности, служил Роман Шухевич.

Gazeta.ua удалось узнать о семье и судьбе Романа Ваврива после Второй мировой войны. Он родился 4 сентября 1924 года возле села Подгорцы Львовской области, учился в гимназии города Броды, а затем во Львовском политехническом институте. В 1944-ом вступил в дивизию "Галичина".

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"Но что интересно - в списках воинов дивизии "Галичина" я Ваврива не нашел. В журнале "Вісті Комбатанта" тоже. Хотя он был унтершарфюрер (звание СС аналогично унтер-офицеру в Вермахте, - Gazeta.ua). Еще не менее интересно то, что на фото одет в мундир, который носили танкисты или панцергренадеры (мотопехота, - Gazeta.ua) Но в дивизии "Галичина" не было танков. Возможно, он вызвался в дивизию, а затем перешел служить в другую формацию. Например, в дивизию СС "Викинг". Показывал эти фотографии представителям диасопоры в Великобритании, которые знают многих дивизионщиков. Они о Вавриве впервые слышат и сами удивились, откуда у меня эти фото", - отмечает Жукевич.

Стрелял из гаубицы над своим домом в селе Подгорцы

На униформе воина видны нагрудные знаки за ранение в бою и участие в штурмовых атаках. Польская льготная проездная карта Ваврива действительна до 1940 года. На нем его фото в школьном возрасте. Ваврив жил в это время во Львове.

"Если коллекционер рассказал мне правду, то после войны Вавров жил в Испании. Но это странно, потому что там жило немало дивизионщиков, которые друг друга знали. Дело в том, что Испания не выдавала никого Советскому Союзу. В частности, старшина Дивизии Теодор Барабаш из Тернополя" в конце 1940-х переехал из Германии в Испанию и там женился на дочери министра образования. Роман Ваврив же из Испании переехал в Пуэрто-Рико и там работал в компании, которая занималась электрификацией", – говорит Андрей.

О трагической судьбе семьи Ваврих рассказал заместитель председателя Галицкого братства воинов дивизии "Галичина" Игорь Иваньков. Иван Ваврив был директором школы в селе Ясенов Львовской области, в 1937 году инициировал ее строительство.

"4 января 1944 года его вместе с женой Софией замордовали польские шовинисты. Боевики Армии Крайовой имели укрепленный центр в соседнем селе Гута Пеняцкая и оттуда совершали набеги. Рядом в лесу базировались их союзники — советские партизаны. Это могли сделать и они. Софию застрелили дома, а обезглавленное тело Ивана нашли в Подгорецком лесе. Голову отыскать не удалось, на похоронах вместо нее в гроб положили подушку и накрыли вышитым рушником, а 7 января 1944 года на Рождество убили греко-католического священника Мартина Балюту, который провозглашал проповедь на похоронах Вавривов. Также убили его горничную и фурмана. Роман Ваврив в это время учился во Львове", – отмечает заместитель председателя братства.

После акций польского террора 28 февраля 1944 года немецкие каратели уничтожили село Гута Пеняцкая вместе с жителями. В 1994 году на здании школы в селе Ясенов открыли мемориальную доску в память об Иване Вавриве и о. Мартыне Балюте.

Автор: Фото предоставлено Олегом Шевчуком Иван Вавров с супругой Софией, сыном Романом и дочерью Иванной. Фото: конец 1920-х годов

По словам Иванькова, Роман Вавров таки служил в дивизии, обучение проходил в Нойгаммере. В степени шарфюрера (старшего десятника - Gazeta.ua), как наводчик подразделения дальнобойной артиллерии, участвовал в боях под Бродами, в Словакии и Австрии. Во время бомбежки получил тяжелое ранение. Находился в плену в итальянском городе Римини, откуда бежал в Испанию. В 1949 году эмигрировал в Америку. Жил на острове Пуэрто-Рико. Член Львовской станицы Галицкого Братства. Умер в 2004 году в городе Сан-Хуан.

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Gazeta.ua разыскала племянника Романа Ваврива, проживающего во Львове. Военный пенсионер Олег Шевчук - сын его сестры Иванны. Служил военным врачом, окончил службу в звании полковника в должности начальника пульмонологического отделения окружного госпиталя.

"Мой вуйко в Пуэрто-Рико был третьим человеком в крупной компании, которая прокладывала высоковольтные линии. Приезжал в Украину трижды - в 1993, 1994 и 1995 годах. Потом уже здоровье не позволяло. Встречался с ветеранами-дивизионщиками и с одноклассниками. Его отец Иван Вавров учился в тернопольской гимназии в одном классе с кардиналом Иосифом Слипым. Вступил в легион Сечевых стрельцов и прошел всю кампанию от создания УСС до польского концлагеря в 1921 году. После того, как родителей убили поляки, Роман решил записаться в дивизию. В артиллерию его принял старшина Николай Палиенко, служивший с его отцом в УСС. Когда я впервые встретил Романа, спросил участвовала ли дивизия в карательных акциях. Он ответил, что нет, против гражданских никогда не выступали", - вспоминает Шевчук.

Во время битвы под Бродами Роман Ваврив был наводчиком гаубичной артиллерии, стоявшей в селе Сасове. Стрелял через горы Вороняки по киевской трассе, кудой наступали советске войска.

Командир дивизии генерал Фриц Фрайтаг сбежал с поля боя на собственном самолете

"У села Подгорцы была его родная хата и случилось так, что стрелял из гаубицы над ней. За все время битвы даже не было времени зайти домой. Когда наступали большевики, то с первой линии обороны в плен никого не брали. Фронт прорвали возле Золочева и Горохива, где стояли немецкие и мадьярские части. Многие немцы сдавались, не хотели воевать, кричали "Гитлер капут!". Войска перемешались, начался хаос. Вуйко одним из первых по радиосвязи услышал, что командир дивизии генерал Фриц Фрайтаг сбежал с поля боя на собственном самолете. Был полицейским генералом и имел недостаточно военного опыта. Командование на себя взял майор Вольф-Дитрих Гайке. Впоследствии, Фрайтаг был единым из дивизии, кто за Броды получил железный крест", - рассказывает Олег Шевчук рассказ дяди.

Прорывался из окружения у села Красное. Нужно было перейти насыпь железнодорожного пути, откуда били пулеметы.

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"Тут налетела немецкая авиация, стали бомбить. Делали это не очень прицельно, одна из бомб разорвалась возле моего дяди и убила немецкого майора. Как-то он проскочил и побежал в горы. Тогда они еще не были так покрыты лесом, как сейчас. Но и там были уже советские войска, его остановил красноармеец, Вуйко с ним разговорился и оказалось, что тот недавно мобилизован из Тернополя. Показал Роману кудой можно выйти. Наконец, добрался на Закарпатье в село Среднее, где немцы формировали антидиверсионный отряд. Видимо, с этим и связано то, что на фото он в униформе Панцерваффе, поскольку отряд был полностью моторизован для мобильности", - рассказывает племянник.

Автор: Фото предоставлено Олегом Шевчуком Истребительная чота пушечного полка дивизии на похоронах стрельца Мельника в Летавской Лучке в Словакии, февраль 1945 г. Роман Вавров - первый слева

Войну Роман Вавров закончил в лагере военнопленных в Ремине в Северной Италии. Охраняли пленных польские воины армии Андерса. Преимущественно это были закерзонные украинцы.

"Один из воинов помог Роману Вавриву сбежать из лагеря. На крыше поезда добрался до Рима, потому что даже не имел рубашки. Разыскал епископа Ивана Бучка в Ватикане, который помогал пленным в получении документов Красного Креста и попасть в Испанию. Там с бывшими пленными украинцами встретился генерал Франсиско Франко. Им дали два месяца на изучение испанского языка, а затем направили на высшие студии в соответствии со специальностью. Роман Ваврив в то время имел законченный год обучения в "Лісівці" (лесотехнический факультет Львовской политехники - Gazeta.ua). Стипендию выплачивал христианский фонд "Пакта Романа". Куратором тех студентов был довоенный посол Польши в Испании граф Потоцкий. После окончания эмигрировал в США. Где проживал в штате Вирджиния до 1959 года. Далее переехал в Пуэрто-Рико, там у него родились дочь Марта и сын Эдвард. Сейчас живут в США", – вспоминает Шевчук.

Дивизионных регалий его дядя никогда не носил, только ветеранскую форму. Говорил: "Зачем одевать и что праздновать? Мы ведь проиграли".

1973 Олега Шевчука из-за его семейных корней "пригласили на разговор" в КГБ.

"Следователь говорил мне: "Крови советских граждан у Романа на руках нет. Но у нас есть к нему некоторые вопросы. Хотели бы с ним поговорить. Напишите ему письмо". Я ответил, что писать не буду, поскольку не являюсь ему близким родственником. Какие у них были к нему вопросы — не знаю. В те времена стали повторно поднимать старые дела по украинским подпольщикам", - вспоминает Олег Шевчук.

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По словам Андрея Жукевича, после войны большинство солдат Дивизии были интернированы в лагеря пленных в Италии, а офицеры – в Австрии. Многие остались жить в Германии и Австрии, имели там родственников. Некоторые переехали в Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину. Известно о дивизийщике, который проживал в Уругвае.

Автор: Фото предоставлено Олегом Шевчуком Украинские дивизионщики в национальных костюмах на курсах по повышению квалификации в Испании. Конец 1940-х. Роман Ваврив в последнем ряду третий слева

"Случалось такое, что человека искал 12 лет и нашел случайно. Увидел в одном фильме снимок воина-дивизионщика, заинтересовался им. Искал в архивах, спрашивал диаспоры и ничего. Нашел только одно фото с ним в униформе. Как-то знакомые волонтеры ехали на Донбасс и остановились в Днепре. Были в футболках с гербом дивизии "Галичина". К ним подошел мужчина и сказал, что его отец служил в дивизии, показал фото. Волонтеры позвонили мне, и когда увидел фото, вскрикнул: "Я знаю кто это! Ищу его с 2007 года!" И присылаю этому мужчине фото его отца в униформе, которое у меня было. Он был поражен. Этого дивизионщика звали Стефан Дидык", - рассказывает реконструктор.

Также долгое время искал данные об унтерштурмфюрере дивизии Антине Дидалевиче. Инженер из Збаража на Тернопольщине, родился в 1902 году, ориентировочно в 1925-1927 годах служил в польском войске, был женат на женщине из зажиточной семьи, имел двоих детей. В дивизии был командиром 3-й шутцкомпании пионеров (роты саперов из 120 бойцов - Gazeta.ua). Погиб в 1944 году в битве под Бродами, у самого Подгорецкого замка.

"Долго не мог по нему ничего найти. Как-то мне из Америки прислали воспоминания дивизионщика Диониса Плецана. Он родом из города Чортков на Тернопольщине, был в советском плену, отсидел в концлагерях. Имел написанные воспоминания в трех тетрадях. Когда привез их в Краков передать дальним родственникам, те отказались. Хотя были украинцами из Перемышля, но споляченными. Его родственник Иван Кривуцкий, сын бойца УПА, вывез эти воспоминания в США и впоследствии переслал мне. Читаю их, а там все, что я искал о Дидалевиче", - добавляет Андрей Жукевич.

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Дионис Плецан был ординарцем Антина Дидалевича и описывает пережитые вместе моменты.

"В воспоминаниях говорится: когда советские войска в 1944 году подходили под Збараж, жена Дидалевича написала мужу, чтобы срочно забрал ее с детьми. Тот был на учениях в чешском городке Градишко. Он вместе с Плецаном отпросились в командование, поехали в Краков, оттуда через Львов и Тернополь в Збараж. Хотя покидать учебу было запрещено, немцы во многом шли навстречу. Привез семью в Чехию и поселил на съемной квартире у школьного лагеря. Носил им колбасу из казармы, покупал продовольствие у крестьян, ведь в Збараже оставили все имущество. Перед битвой под Бродами отвез жену с детьми к родственникам в Краков. Как сложилась их дальнейшая судьба, неизвестно", - рассказывает исследователь.

По его словам, в 1950-90 годах в Австрии дивизионщики тесно дружили с немецкими ветеранами Вермахта, Люфтваффе и Ваффен СС. Совместно отмечали памятные даты, чествовали павших. Выходили даже ветеранские журналы, действовали союзы. Сохранилось видео в 1985 году одной из таких совместных встреч — празднование годовщины прорыва из окружения под Бродами.

"Австрийские власти выдавали государственные награды дивизионщикам за упорядочение военных захоронений. С обретением Независимости в Украине начали создавать дивизионные станицы. В 1995 году с ними на контакт начали выходить ветераны-фламандцы из дивизии Ваффен СС "Лангемарк". Ведь были знакомы еще с учений и вместе воевали. Совместно обороняли от советских войск город Гайделягер, где находился учебный лагерь и последними из него выходили. Фламандцы присылали свои штандарты, журналы, сувениры", - рассказывает реконструктор.

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В центре австрийского города Фельдбах, возле кафедрального собора, воздвигнут памятник воинам 1-й Украинской дивизии УНА. На городском кладбище похоронены 17 воинов дивизии, павших в боях за город.

"Но в 2018 году значки дивизии "Галичина" - сине-желтые левики - изъяли из памятников. По всей видимости, с подачи России. Хотя, когда создавали Бундесвер и армию ГДР, то их скелет составляли именно вчерашние офицеры Хеер (сухих войск Третьего Рейха, - Gazeta.ua), Люфтваффе и Ваффен СС. Даже униформа была похожа, только без гакенкройца. Каска армии ГДР М56 была разработана еще при нацистах, только тогда не успели принять на вооружение. Сухарные сумки что в Бундесвере, что в войске ГДР были почти идентичны вермахтовской. Армия ГДР была наиболее боеспособной среди армий стран Варшавского договора. А начальник штаба дивизии "Галичина" немец Вольф-Дитрих Гайке после войны работал в компании Ауди", - говорит Жукевич.

14-я гренадерская дивизия Ваффен СС "Галичина" формировалась с 1943 года, с украинцев-галичан. В ее ряды согласились 83 тыс. добровольцев, из числа которых отобрали 16 тыс. Командиром дивизии был назначен генерал Фриц Фрайтаг. Летом в 1944 году дивизия вместе с 13-м корпусом четвертой танковой армии держала оборону возле г. Броды. В результате наступления советских войск 18 июля 13-й корпус попал в окружение, а "Галичина" была брошена на различные участки фронта для ликвидации опасного положения. После жестоких боев из 50 тысяч окруженных немецких военных вырватся из окружения смогли 20 тысяч солдат и офицеров. Дивизия нанесла врагу значительные потери и вышла с котла вместе со штабом и знаменами, следовательно, не была разбита. Из 11 тыс. украинских дивизионщиков погибли и попали в плен почти 4 тыс. 1 тыс. были тяжело ранены. Около 3 тыс. удалось вырваться из оцепления, еще 3 тыс. пополнили ряды УПА. В конце 1944 была сформирована новая дивизия общей численностью 18 тыс. человек. В конце 1944 года в начале 1945 года дивизия "Галичина" вела оборонительные бои в Словакии и Словении. В начале марта 1945 года дивизия по распоряжению Украинского Национального Комитета была включена в состав Украинской Национальной Армии под командованием генерала Павла Шандрука. В апреле 1945 года дивизия отбила у советских войск замок Гляйхенберг в Австрии. Благодаря украинским воинам городок Гляйхенберг не попал под советскую зону оккупации Австрии. В конце апреля дивизию вывели из состава войск СС и присвоили новое название - первая украинская дивизия Украинской национальной армии. После капитуляции Германии воинов дивизии интернировали в британской и американской оккупационных зонах, а после 1948 года они разъехались по всему миру - в США, Канаду, Австралию, Аргентину и другие страны. Нюрнбергский процесс 1945-1946 годов не нашел доказательств совершения бойцами "Галичины" военных преступлений. Упоминания о ней нет в обвинительном акте, ни один солдат дивизии осужден не был. В сентябре прошлого шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.