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вторник, 27 июля 2021 17:37

"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
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На Львовщине перезахоронили останки 19 воинов дивизии "Галичина", которые нашли на местах боев 1944 года
Фото: Валерий Шмаков
Реконструкторы на братской могиле воинов Первой украинской дивизии в селе Подгорцы Золочевского района
Останки воинов дивизии "Галичина" похоронили с воинскими почестями
Ветераны дивизии "Галичина" Зенон Врублевский и Степан Гураль
На Львовщине отметили 77-ю годовщину прорыва дивизии "Галичина" с "Бродовского котла"

На военном мемориальном кладбище возле села Красное Золочивского района на Львовщине состоялось торжественное перезахоронение воинов дивизии "Галичина", погибших в битве под Бродами 1944 года. Так почтили 77-ю годовщину прорыва дивизии с "Бродовского котла".

Останки, которые нашли члены Общества поиска жертв войны "Память" и мемориально-поискового центра "Доля" похоронили с воинскими почестями в нескольких могилах. Поминальное богослужение отправили в часовне, установленной на территории кладбища.

Почтить память павшим за свободу Украины пришли ветераны дивизии "Галичина" Зенон Врублевский и Степан Гураль, родственники дивизионников, члены братства ОУН-УПА, духовенство, представители местной власти и молодежных организаций.

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"Перезахоронили сегодня останки 19-ти солдат дивизии "Галичина", которые нашли на местах боев. Останки трех бойцов имеют на себе военные жетоны, по которым можно определить их имена. Один жетон к сожалению полностью рассыпался, на нем невозможно разобрать надпись. Судя по материалу, его владелец был дивизионником. Вместе с отстанкамы еще одного бойца нашли немецкую военную амуницию и религиозные медальоны с украинскими надписями. Скорее всего это тоже воин дивизии. Один из найденных бойцов без медальона лежал вместе с четырьмя дивизионниками, поэтому не знаем украинец это или немец", - рассказал в комментарии Gazeta.ua руководитель общества "Память" Любомир Горбач.

Для идентификации перезахороненных останикив поисковики будут направлять запросы в немецкие архивы.

"В прошлом году нам удалось идентифицировать 10 фамилий. Надеюсь, совместными усилиями удастся установить и эти также. Чтобы родственники могли прийти сюда и отдать им дань", - отметил руководитель мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

Кроме того, присутствующие возложили цветы и провели молебен рядом с братской могилой воинов Первой украинской дивизии в селе Подгорцы Золочевского района и у мемориала воинам-дивизионникам на горе Жбыр. Там действует молодежный патриотический лагерь "С золотым левиком на рукаве". Провели концерт повстанческой песни, а реконструкторы продемонстрировали образцы военной техники и вооружения украинских дивизионников.

Во время концерта выступил Тарас Житинский, который спел несколько песен дивизионников и сечевых стрельцов. А также группа "КораЛЛи", которые на свирели и колесной лире исполнили песню "С золотым левиком на рукаве".

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"Прорыв дивизии из окружения происходил 21-22 июля 1944 года. Здесь находится поле, откуда парни дивизионники прорывались сквозь массу красного войска, которое их окружило. Чтобы попасть в лес им предстояло пройти около 400 метров под обстрелом. Это была ужасная масакра. Никто не знает сколько их здесь полегло. Очень много. Из около 12 тыс. участвовавших в битве погибло от двух до семи тысяч. По моим подсчетам, из окружения вырвалось около двух тысяч. Многие пополнили ряды УПА, кто-то вернулся домой. Полтори тысячи, тех кто вышел из окружения собрались в селе Среднее на Закарпатье и вернулись в учебный лагерь Нойгамер на переформирование дивизии", - говорит заместитель председателя Галицкого братства воинов дивизии "Галичина" Игорь Иваньков.

По его словам, украинцы не имеют права забывать своей истории. Должны боротся с советскими мифами.

"На дивизию навешано много ярлыков. Это было чисто фронтовое формирование, никогда не участвовало в расстрелах или карательных акциях. Только были задействованы в борьбе с коммунистическими партизанами в Словакии. Но это были враги. В этих отрядах были засланцы из Советского Союза", - добавляет Иваньков.

Военное кладбище в селе Красное было открыто ветеранами дивизии "Галичина" в 1994 году. Здесь похоронены также немецкие и советские воины-участники боя под Бродами. Всего установлено более 500 крестов.

14-я гренадерская дивизия Ваффен СС "Галичина" формировалась с 1943 года, с украинцев-галичан. В ее ряды согласились 83 тыс. добровольцев, из числа которых отобрали 16 тыс. Командиром дивизии был назначен генерал Фриц Фрайтаг.

Летом в 1944 году дивизия вместе с 13-м корпусом четвертой танковой армии держала оборону возле г. Броды. В результате наступления советских войск 18 июля 13-й корпус попал в окружение, а "Галичина" была брошена на различные участки фронта для ликвидации опасного положения. После жестоких боев под Бродами 13-й корпус прекратил существование, а остатки дивизии во главе с генералом Фрайтагом прорвались из окружения и начали пробиваться в Закарпатье.

В конце 1944 была сформирована новая дивизия общей численностью 18 тыс. человек. В конце 1944 года в начале 1945 года дивизия "Галичина" вела оборонительные бои в Словакии и Словении. В начале марта 1945 года дивизия по распоряжению Украинского Национального Комитета была включена в состав Украинской Национальной Армии под командованием генерала Павла Шандрука.

В апреле 1945 года дивизия отбила у советских войск замок Гляйхенберг в Австрии. Благодаря украинским воинам городок Гляйхенберг не попал под советскую зону оккупации Австрии. В конце апреля ее вывели из состава войск СС и присвоили новое название - первая украинская дивизия Украинской национальной армии.

После капитуляции Германии воинов дивизии интернировали в британской и американской оккупационных зонах, а после 1948 года они разъехались по всему миру - в США, Канаду, Австралию, Аргентину и другие страны.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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