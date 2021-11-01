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среда, 03 ноября 2021 08:20

За день уничтожили всех евреев города

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За день уничтожили всех евреев города
В Польше массовое уничтожение евреев в 1942-1943 годах проводилось в рамках операции "Рейнхардт". Фото: http://www.territoryterror.org.ua

В Польше 3 ноября 1943-го произошла "Кровавая среда" - самое массовое однодневное убийство за все годы Второй мировой войны. Нацисты расправились с узниками Майданека, Травников и других польских концлагерей. Погибли 42 тыс. человек.

После захвата Третьим рейхом Польши осенью 1939-го нацисты приступили к созданию на ее территории еврейских гетто и выселению в Люблин евреев из Германии. Их решили использовать в принудительных работах. Начали возводить концлагеря.

Большинство лагерей смерти находились на территории Польши, но были в Германии, Хорватии, Белоруссии и Украине. В первую очередь нацисты уничтожали детей, женщин, стариков и инвалидов. Молодых мужчин задействовали на изнурительных работах и ​​только потом убивали.

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В Польше массовое уничтожение евреев в 1942-1943 годах проводилось в рамках операции "Рейнхардт". Пик убийств пришелся на среду, 3 ноября. Нацисты планировали воплотить в жизнь "окончательное решение еврейского вопроса" до конца года. В Майданеке на окраине Люблина, Травниках и других местах, где проходили расправы, нацисты за этот день убили около 42 тыс. человек. До войны Люблин называли "Иерусалимом Царства Польского". Треть населения города составляли этнические евреи.

В общей сложности нацисты создали более четырех десятков еврейских гетто, концлагерей и лагерей смерти. В них было уничтожено около 6 млн. евреев. Кроме того, нацисты массово убивали советских военнопленных, представителей славянского гражданского населения, коммунистов, социалистов, ромов, психически больных людей – десятки миллионов человек.

У Ваймара в Третьем Рейхе нацисты 16 июля 1937-го открыли концлагерь Бухенвальд. За годы Второй Мировой войны он стал одним из самых страшных, после Освенцима, лагерей смерти.

За время существования концентрационного лагеря через него прошли более 250 тыс. человек и 56 тыс. погибли. Большинство погибших — евреи и политические заключенные, военнопленные, цыгане и гомосексуалисты. Войска Третьей армии США 11 апреля 1945 года были освобождены узников нацистского лагеря Бухенвальд.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
ноября

За день уничтожили всех евреев города

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