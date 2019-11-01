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пятница, 01 ноября 2019 17:30

Умер митрополит

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Умер митрополит
Митрополита Андрея Шептицкого похоронили в подземелье собора святого Юра Фото: radiosvoboda.org

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий умер 1 ноября 1944 года. За мудрые наставления, меценатскую деятельность митрополита прозвали украинским Моисеем.

Известие о трагическом событии застало монахов через полчаса после его смерти.

"В эту минуту аж хотелось кричать - люди, это только сон. Он еще проснется и будет жить для нас - но минуты не позволяли на тот оклик", - приводит воспоминания отца Тита Процюка Религиозно-информационная служба Украины.

"Заснул в Господе наш дорогой Митрополит. Завтра перевозят к катедре, а в воскресенье - уложенные в могилу в подземельях Юра. Сама смерть наступила из-за паралича нервных центров мозга - ничего уже не мог есть. А последние дни был без сознания", - писал родной брат Климентий Шептицкий.

Похороны прошли в оккупированном большевиками Львове под наблюдением агентов КГБ. Тело владыки перенесли из часовни митрополичьих палат в Собор святого Юра 2 ноября. Тогда же провели Литургию и Панихиду. Через 3 суток, в последний день похорон митрополита приняло участие 7 епископов, около 200 священников, 100 монахов и монахинь, более 10 тыс. человек.

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Во время проповеди на Божественной Литургии митрополит Иосиф Слепой сказал: "От нас потребовал Господь Бог жертв, думаю, что это самая большая, которую приносим в те времена за свободу и благословение в соревнованиях нашего многострадального народа".

Митрополит Андрей Шептицкий приложил немало усилий для возвеличивания греко-католической церкви, поддерживал украинские культурно-просветительские общества, общественные кооперативы. Защищал украинцев в Австро-Венгерском парламенте, вскоре от поляков, нацистов и большевиков. За свой счет основал Национальный музей во Львове. Предоставлял стипендии талантливым украинцам, посылал их на учебу за границу. Поддерживал сирот и обездоленных. Во время Второй мировой войны прятал евреев. Имел большую честь и уважение от украинского народа и многих иностранных граждан.

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий обратился с последним словом к окружению за день до смерти.

"Наша Церковь будет уничтожена, разгромлена большевиками. Но держитесь, не отступайте от веры, от святой Католической церкви. Тяжелый опыт, который упадет на нашу церковь является волновым. Я вижу возрождение нашей церкви. Она будет красивее, величавее от древней и будет обнимать целый наш народ. Украина выйдет из своего упадка и станет государством мощным, соединенным, величавым, которое будет равняться с цивилизованным государствам мира. Мир, благополучие, счастье, высокая культура, взаимная любовь и согласие будут царить в ней", - сказал он.

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Дата
01
ноября

Умер митрополит

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