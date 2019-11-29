Показали легендарную модель Porsche

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30 ноября 1975 года состоялась премьера Porsche 924.

Из-за нефтяного кризиса, который в тот период "накрыл" всю Западную Европу, немецкий автопроизводитель был вынужден создать бюджетную модель вместе с Volkswagen и Audi.

Новинка впервые в истории получила двигатель, который расположили спереди. Для этого конструкторы Porsche приняли фольксвагеновской мотор с водяным охлаждением. В компании его доработали, подняв мощность с 75 до 125 л.с. Таким образом, спорткар смог разогнаться до 100 км/ч за 10 с. А максимальная его скорость составляла 200 км/ч.

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Машину выпускали на одном из заводов Audi. Porsche 924 вызвал фурор среди водителей, так у них появилась возможность купить настоящий Porsche за меньшие деньги. К примеру, Porsche 911 стоил в полтора раза дороже.

Для более требовательных клиентов в компании выпустили турбоверсию автомобиля. Мощность такого Porsche увеличили до 170 л.с. Это позволило поднять максимальную скорость до 225 км/ч.

Компании Porsche специализируется на выпуске легковых спортивных и гоночных автомобилей. Датой ее основания считается 1931, когда инженер-механик Фердинанд Порше открыл собственное конструкторское бюро.