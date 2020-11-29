Северокорейские оккупанты взорвали пассажирский самолет

Boeing 707-300C компании Korean Air. Взорвался идентичный ему. Фото: airliners.net

29 ноября 1987 над Андаманским морем взорвался Boeing 707 южнокорейской авиакомпании Korean Air.

Самолет выполнял плановый пассажирский рейс KE858 по маршруту Багдад-Абу-Даби-Бангкок-Сеул. Но через 5:00 и 4 минуты после вылета из Абу-Даби на борту произошел взрыв. Самолет упал в Андаманское море. Погибли все, кто находился на его борту 115 человек.

Взрыв на борту рейса вызванные бомбой, установленной двумя агентами-корейцами (мужчиной и женщиной) по указанию Правительства КНДР. Теракт произошел через 34 года после заключения перемирия о прекращении Корейской войны. Тогда произошло резкое ухудшение отношений между КНДР и Республикой Кореей. Одной из целей теракта был срыв будущих Летних Олимпийских игр, которые должны были пройти в Сеуле.

В момент задержания агентов-подрывников человек успел совершить самоубийство, но 25-летняя Ким Хёнхиruen (англ. Kim Hyon-hui) выжила и была приговорена к расстрелу. Однако впоследствии южнокорейское правительство ее оправдало жертву северокорейского режима.

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Адвокатам, защищающие подозреваемых в сбивании 2014 над оккупированным Донбассом самолета Malaysia Airlines рейса MH17 отказали в расследовании альтернативных сценариев причин авиакатастрофы. Международное расследование и семьи жертв пришли к выводу, что самолет сбили именно россияне. Правительство Нидерландов возлагает ответственность за трагедию на Россию, однако там отвергают обвинения.