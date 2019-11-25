Застрелили украинского художника

Судьба большинства картин Николая Ивасюка неизвестна Фото: ridna.ua

Украинского художника Николая Ивасюка расстреляли чекисты в Октябрьском дворце в Киеве 25 ноября 1937-го. Обвинили в сотрудничестве с немцами.

Долгое время художник жил и работал на Буковине. В 1926-м получил приглашение переехать в УССР. Принял его, несмотря на совет своего ученика Евсевия Липецкого этого не делать. Должен был рисовать революционные картины. Впоследствии, художника-баталиста начали подвергать критике за "буржуазные уклоны" в искусстве и национализм. Перестали делать заказы и вспоминать его имя.

В итоге, в период Большого сталинского террора, чекисты ворвались в киевское жилье на Шевчен­ка, 4/10, совершили беспорядки, но никаких доказательств "преступной деятельности" не нашли. Несмотря на это, художника взяли под стражу и доставили в Лукьяновскую тюрьму.

Шили сотрудничество с немецкой разведкой и гетманской агентурой. Говорили, что удерживал для ее представителей явочные квартиры. Усилило подозрения и Буковинское происхождения Ивасюка, обучение в Вене и жена - немка . Не забыли упомянуть и подготовку серии почтовых марок для Директории УНР.

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Приговор приняли 14 ноября 1937-го. На нем было написано: "Расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать". Роковой выстрел осуществили в помещение дворца. Тело, вместе с сотнями других украинцев вывезли в Быковнянский лес.

За всю жизнь Ивасюк создал более 500 художественных шедевров, значительную их часть посвятил казацкой тематике. Сейчас в Украине сохранилось около 20 картин художника. Самой известной является "Въезд Богдана Хмельницкого в Киев", которая рассказывает о событиях декабря 1648-го. Художник работал над ней около 40 лет.

Украинский художник Александр Мурашко погиб в Киеве на Дорогожицкой улице в саду дома №18 от выстрела в затылок 14 июня 1919-го. Советская пресса писала, что "был ограблен и забит бандитами".