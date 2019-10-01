Украинский завод выпустил доступное авто

ЗАЗ 965 выпускали на Запорожском автомобилестроительном заводе "Коммунар". Фото: auto.24tv.ua

Первый "Запорожец" вышел с конвейера 1 октября 1960-го. В народе получил прозвище "горбатый".

Ускорение автомобилестроения связывали с улучшением жизни населения СССР. Когда европейцы уже сели за руль собственных дешевых автомобилей, жители союза использовали преимущественно двухколесный транспорт. Именно поэтому на заводах получили задание разработать доступный автомобиль для населения.

Родоначальником будущих "Запорожцев" стала модель-444, разработанная заводом Москвич. Также использовали заимствования из европейских авто.

До 1959 года в ходе конструкции внешний вид машины принял классические очертания, а сам автомобиль назвали ЗАЗ-965.

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К достоинствам автомобиля причисляли доступную стоимость и возможность ремонтировать его в любом месте. При этом, все же, имел существенные недостатки - шумный двигатель, плохую динамику разгона, частые перегревы, тесный салон, маленький багажник. С 1961-го эти проблемы пытались исправить в новой модели ЗАЗ-966.

Самого "горбатого" выпускали до 1969-го. Его розничная цена составляла 1,8 тыс. руб. Средняя зарплата в 1950-х составляла 500-600 руб.

Перед запуском производства автомобилей "Запорожец" было много прототипов. Некоторые из них так и не увидели свет. Первым был прототип "Белка". Модель имеет интересный внешний вид - не совсем похож на окончательный вариант. Изюминка и отличительная черта "Белки" - необычные двери. Они открываются в передней части авто, вроде знаменитого миникара BMW Isetta.