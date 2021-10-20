В Москве убили знаменитого украинского генерала

20 октября 1930 года в Москве расстреляли генерал-хорунжего армии УНР Юрия Тютюнника.

Военная деятельность генерала началась с тех пор, когда его в 1913-м призвали в царскую армию. За годы национальной революции с прапорщика российской армии вырос в одного из самых известных командиров украинского войска.

Автор: National Archive of Ukraine Юрия Тютюнника приговаривали к смертной казни трижды

Смертный приговор ему выносили трижды. Первым расстрелять военного приказал главнокомандующий добровольческими войсками в Украине князь Александр Долгоруков 12 декабря 1918-го. Тютюнника обвинил в участии в организации восстания против гетмана Павла Скоропадского.

В начале 1919-го смертный приговор Тютюннику раздался в штабе Черноморского коша войск Директории УНР, против которого он воевал во главе Правобережной Красной армии Последний приговор Юрию вынесла Коллегия ОГПУ 3 декабря 1929-го.

12 февраля того же года Тютюнника пригласили на допрос в Харькове, после которого арестовали за "контрреволюционную деятельность". Тогда генерал преподавал в Школе красных старшин, сотрудничал с Всеукраинским фотокиноуправлением.

Еще в 1923 году большевики обманом выманили его из Польши в Советскую Украину. Призвали возглавить всеукраинское восстание через подставную организацию. Тот согласился.

Учитывая его авторитет среди украинцев и украинских эмигрантов, решили не убивать, а использовать. За отказ сотрудничать пригрозили расстрелять жену и маленькую дочь. Поэтому был вынужден написать покаянное письмо.

В разговорах со следователем в 1929-м военный не отказался от своих взглядов. Связи с бывшими товарищами в антисоветской борьбе не отрицал, но сказал, что говорил с ними о невозможности вооруженного сопротивления советской власти в этот период. Относительно обвинений в том, что он не сообщил о контактах, ответил: "Сообщение ГПУ о ком-то - это против моей морали".

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4 марта ему предъявили обвинение в "пропаганде украинского фашизма и скрытии контрреволюционного элемента".

Расследование дела продолжалось до конца года. Приговор вынесли с припиской: "Не выполнять до особого распоряжения". Хотели использовать генерала для фабрикации политических дел. Он отказался. Почти год сидел в харьковской тюрьме. Писал автобиографические воспоминания - о своем роде, родителях, детстве и юности, сочинял стихи.

Автор: Отраслевой государственный архив СБУ Генерала приказали расстрелять 3 декабря 1929-го

"Дорога Оля! Прежде всего поздравляю тебя, "хозяйку" Галю и нашу любимую мамочку с днем ​​твоего рождения, и хотя до 14 февраля еще целых три недели, но письмо это хотя бы успело дойти за то время к вам, когда тебе будет уже целых 12 лет , - написал в январе 1930-го дочери. - Желаю тебе и всем вам этот год прожить в добром здоровье, тебе учиться - идти в науке впереди своих товарищей, как было всегда. Гали хорошо "хозяйничать" и также учиться - почему она своей подписи на листе не поставила? Ну а любимой маме не очень беспокоиться, потому что все на свете проходит. Работы ей вряд ли дадут, но терять надежды не надо. Как не надо очень надеяться, чтобы потом не разочароваться. Домой каждый день меня ждать не стоит, конечно, можно надеяться, еще как будем живы и здоровы, то снова будем жить вместе семьей".

Тютюнник писал семье только до августа 1930-го. После связь с ним потерялась. О исполненном приговоре его близких тоже не сообщили. К 1932 году его жена Вера Тютюнник-Левицкая обращалась в органы с просьбой сообщить о судьбе мужа.

Юрия Тютюнника реабилитировала Генеральная прокуратура Украины 1997 года.

Юрий Тютюнник родился 2 мая 1891 года в селе Будище, ныне Звенигородского района Черкасской области, в семье украинских крестьян Иосифа Степановича и Марины Васильевны Тютюнников. Говорят, что по материнской линии был внуком сестры Тараса Шевченко Ярины. В семье растили еще тринадцать детей. Два года учился в сельской школе, затем окончил агрошколу в Умани. Кроме того, в 1915 году здал в 1-й Киевской частной гимназии экзамены за неполный курс гимназии, получив экстерном среднее образование, и в октябре 1915 года окончил школу прапорщиков в городе Гори. Впоследствии дослужился до поручика. После образования Украинской Центральной Рады присоединился к украинизации частей российской армии. И принимал активное участие в борьбе против власти большевиков. Имел жену и двух дочерей. После расстрела генерала они уехали жить в Северо-Кавказский край. Их дальнейшая судьба неизвестна.