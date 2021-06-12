От боевиков освободили украинский город

Фото: https://armyinform.com.ua

13 июня 2014-го Мариуполь освободили от российских боевиков-захватчиков. Участвовали спецподразделение МВД "Азов", подразделения Национальной гвардии Украины и "Днепр-1".

Противостояние с террористами продолжалось с 6 мая. После провозглашения террористической ДНР в Донецке, в апреле город оказался под контролем сепаратистов. Они терроризировали местных жителей, захватив помещения городского совета и других государственных органов. На крыше вывесили флаг террористической организации. В городе царил хаос, стрельба, бесконечные митинги за присоединение к России. Центр города был перекрыт баррикадами, по городу ходили неизвестные вооруженные люди.

За день до освобождения Мариуполя из города сбежала банда "Чечена" - одного из лидеров террористов. Он получил информацию о предстоящем штурме и не предупредил других террористов.

Утром 13 июня началось штурм. Позиции террористов обстреляли ЗУ-23. В бой вступили штурмовые группы "Азова". Их целью было взять под контроль банк на улице Греческой - там находилась штаб-квартира террористов. Во время зачистки города, ликвидировали ключевые опорные точки боевиков. Уничтожили технику и восстановили контроль над всеми захваченными админзданиями.

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После зачистки города вооруженные столкновения не прекратились. На следующий день террористы из засады обстреляли колонну пограничников, пятеро тогда погибли. Боевики продолжали обстрел окрестностей города.

Сейчас Мариуполь живет мирной жизнью, как и большинство украинских городов. Два года назад он вошел в шестерку городов с самым низким уровнем преступности.

Впервые торжественно День освобождения Мариуполя от пророссийских террористов было отмечено на государственном уровне 13 июня 2016, на вторую годовщину освобождения города.

18 февраля 2018-го Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Согласно ему вместо антитеррористической операции, которая официально прекратится 30 апреля, объявили о начале операции Объединенных сил. Руководство ней перейдет в оперативный штаб ВСУ.