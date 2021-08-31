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среда, 01 сентября 2021 12:20

В Украине начали денежную реформу

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В Украине начали денежную реформу
25 июня 2019 года пресс служба НБУ сообщила о введении купюры номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года. Фото: bank.gov.ua

Национальную валюту Украины гривну ввели 1 сентября 1996-го. Заменила купоно-карбованцы.

После принятия независимости Украине 12 ноября 1992-го указом президента Леонида Кравчука было прекращено использование советского рубля. Единственным платежным средством стал украинский рубль - купон. В том году создали Государственную комиссию по проведению денежной реформы в Украине.

25 августа 1996-го объявлен указ президента Украины Леонида Кучмы "О денежной реформе в Украине". В соответствии с указом денежную реформу проводили со 2 по 16 сентября. В первый же день реформы по установленному курсу перечислили в гривны цены, тарифы, оклады заработной платы, стипендии, пенсии, средства на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вклады граждан.

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Новую валюту в продолжение традиций Киевской Руси и периода Украинской революции 1917-1921 годов, было решено назвать гривной. Относительно названия разменной монеты, то для нее предлагались названия "шаг", "сотый", "резаная". В конце было отдано предпочтение привычной уже "копейке". Идейным вдохновителем новой валюты был председатель НБУ Владимир Матвиенко, а дизайн разработал художник Василий Лопата.

Старую валюту заменили на новую из расчета 100 тыс. крб за 1 грн. Обмен проводили с 2 по 16 сентября 1996-го. После этого расплатиться в Украине можно было только гривной. В дополнение к выпущенных банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 грн, 2001-го начали выпускать банкноты в 200 грн. 500 грн появились в 2006 году, 1000 грн - в 2019-м.

5 августа 1993-го через Систему электронных платежей Нацбанка прошли первые платежи. За день система способна обработать 10 млн платежей. Средства попадают на счет банка-получателя мгновенно.

В файловом режиме время прохождения платежа от банка-отправителя в банк-получателя составляет 10-20 мин.

Автор: Ольга Васькив
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01
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