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среда, 06 ноября 2019 13:45

Часть военных пошла на переговоры с росиянами

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Часть военных пошла на переговоры с росиянами
Командующий УГА Мирон Тарнавский (справа) подписал с белогвардейским генералом Яковом Слащовым соглашение о прекращении боевых действий Фото: wikimedia

Командование Украинской Галицкой Армии заключило союзный договор с белогвардейской армией Антона Деникина 6 ноября 1919-го. Среди основных причин называют эпидемию пятнистого тифа и отсутствие боеприпасов.

Войска ЗУНР должны были помогать частям УНР в борьбе за украинские земли. Воевали против "белых" и "красных", но в результате опасной эпидемии в армии осталось около 10 тыс. боеспособных мужчин.

"Роль стратегии уже закончена. Мы побеждены врагами, а враги те: тиф, холод, необеспеченность армии, без которой никакая армия не в силах бороться. Врагам не надо большого напряжения, чтобы истребить к ноге нас всех", - отмечал один из командиров УНР Владимир Сальский.

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Генерал УГА Мирон Тарнавский пошел на переговоры с Деникиным ради сохранения своего войска. Соглашение подписали в поселке Зятковцы - теперь Гайсинского района Винницкой области. Оно предусматривало сохранение автономии войск УГА и контроля над ней со стороны правительства ЗУНР. Также украинцам дали обещание не использовать их в боях против войск Симона Петлюры. Больным оказывали медицинскую помощь.

Несмотря на общее решение главного атамана УНР Симона Петлюры и диктатора ЗУНР Евгения Петрушевича осудить действия командования УГА, соглашение намекнуло об окончательном разрыве между двумя украинскими государствами.

Масштабная операция Украинской Галицкой армии - УГА, началась 7 июня 1919-го. Украинские военные заставили отступать втрое превосходящие польские и французские войска по всей линии Галицкого фронта. Наступательные действия вошли в историю как "Чортковское наступление".

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Дата
06
ноября

Часть военных пошла на переговоры с росиянами

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