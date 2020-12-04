Эскадра самолетов ВМС США исчезла над Бермудским треугольником

Аналогичный полет 5 самолетов Avengers примерно в то же время / Wikipedia

5 декабря 1945-го в 14:10 5 самолетов ВМС США Avenger, что входили в состав Рейса-19 взлетели с авиабазы во Флориде. Они должны были выполнить обычный 3-часовой тренировочный полет. Рейс-19 должен был лететь на восток на 193 км, на север на 117 км, а затем обратно через последний отрезок - 200 км, чтобы вернуться на базу. Никто не вернулся.

Через 2 часа после начала полета командир эскадры, который летал в этом районе более полугода, сообщил, что его основной и резервный компасы вышли из строя и местонахождение неизвестно. На других самолетах произошли вдруг такие же странные неисправности приборов.

Эскадра установила связь с наземной радиостанцией, определения местоположения, но ни одна попытка не была успешной. После еще 2-х часов путаных сообщений от пилотов в 18:20 послышалось непонятное прерывистое сообщение от командира, который, видимо, призвал пилотов подготовиться к одновременной остановке самолетов из-за нехватки топлива.

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Тогда несколько наземных радиолокационных станций наконец определили, что Рейс-19 находился где-то к северу от Багамских островов и к востоку от берегов Флориды. В 19:27 вылетел поисково-спасательный самолет Mariner с экипажем 13 человек. 3 мин спустя самолет Mariner сообщил на базу, что миссия продолжается. Больше о Mariner никто не слышал.

Позже появилось сообщение с танкера, который плыл у берегов Флориды, о том, что там увидели взрыв далеко в море в 19:50. Исчезновение 14 человек с Рейса-19 и 13 человек из Mariner привело к одному из крупнейших на тот момент поисков в воздухе и на море. Сотни кораблей и самолетов прочесали тысячи кв км Атлантического океана, Мексиканского залива, отдаленные места Флориды. Никаких следов тел или самолетов не обнаружили.

Хотя офицеры ВМС США утверждали, что останков 6 самолетов и 27 человек не нашли, потому что их уничтожил шторм, который вскоре прошел, история о потерянной эскадре помогла закрепить легенду о Бермудском треугольнике в Атлантическом океане, где корабли и самолеты бесследно исчезают.

Бермудский треугольник простирается от южных берегов США до Бермудских островов и до атлантического побережья Кубы и Санто-Доминго.