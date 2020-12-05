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суббота, 05 декабря 2020 13:45

Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу

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Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
ЧАЭС прекратила работу через 14 лет после трагедии 1986 года. Фото: pinterest.com

20 лет назад Чернобыльская АЭС прекратила свою работу. 5 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут остановили реактор 3-го энергоблока из-за неисправности в системе защиты.

14 декабря его снова запустили на 5% мощности, чтобы уже на следующий день провести официальную церемонию остановки реактора.

15 декабря в 13:17 по приказу президента Украины Леонида Кучмы ЧАЭС навсегда перестала работать.

Станция начала работу еще в 1972 году. Первый энергоблок запустили в 1977 году. Уже через 5 лет произошла первая авария на ЧАЭС.

А 26 апреля 1986 произошел взрыв на четвертом реакторе. В результате трагедии здание блока частично обвалилось. Произошел значительный выброс радиации в воздух. Количество радиоактивных частиц сравнивают с последствиям взрывов 500 атомных бомб.

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По неофициальной статистике в Украине умерло не менее 15 тысяч человек. Почти 50 тыс. жителей города Припять были вынуждены покинуть дома. Вокруг АЭС была создана 30-километровая зона отчуждения,

Однако станция все же возобновила свою работу после аварии. Но под влиянием мирового сообщества приняли решение об окончательном прекращении работы ЧАЭС. 29 марта 2000 года Кабмин принял постановление о досрочной остановке 3-го энергоблока.

Сейчас Припять стал туристической достопримечательностью. В городе проводят платные экскурсии. О трагедии на ЧАЭС снимают фильмы и сериалы. В частности телевизионная компания HBO сняла сериал "Чернобыль", посвященный трагедии и ликвидации ее последствий.

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Дата
05
декабря

Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу

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