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пятница, 22 ноября 2019 11:53

Московская церковь назвала украинца антихристом

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Московская церковь назвала украинца антихристом
Гетман Украины Иван Мазепа умер 22 сентября 1709 в городке Варница, Османской империи - теперь в Молдове Фото: patrioty.org.ua

Русская православная церковь объявила анафему гетману Ивану Мазепе 22 ноября 1708-го. Это приказал сделать Московский царь Петр I.

"Новый изменник нарицаемый Ивашка Мазепа, бывый Гетман Украинский, или паче антихристов предтеча, лютый волк овчею покрытый кожею, и потаенный вор, сосуд змиин, вне златом блестящийся, честию и благолепием красящийся, внутрь же всякия нечистоты, коварства, злобы диавольския, хитрости, неправды, вражды, ненависти, мучительства, кровопролития и убийства исполненный.

Сломал веру и верность на крестном целовании обещанную и утвержденную. И аки вторый Иуда предатель, отвержеся Христа Господня и благочестивыя державы Благочестивейшаго Государя царя и великаго князя Петра Алексиевича, всея великия и малыя и белыя России самодержца. И привержеся (врагу Божию и святых Его, проклятому еретику) королю шведцкому Карлу второму надесять, впровадил его в малороссийскую землю иже Церкви Божия и места святая осквернил и разорил

Предательство же и поднесение рук разбойнических и брани на Христа Господня, своего благодетеля и Государя, со всеми своим единомысленники, скопники и изменники, да будет проклят", - читали в православных церквях. Только в Лавре и 12-х построенных гетманом церквях зачитывали ему благодарности.

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Церковное проклятие имело под собой только политическую подоплеку. Иван Мазепа был известным покровителем православной веры, реставрировал и строил новые храмы, жертвовал огромные средства на нужды церкви.

Вселенский Патриарх объявил о снятии анафемы с гетмана в 2018-м. Но, несмотря на неправомерность наложения, РПЦ и Украинская православная церковь Московского патриархата до сих пор ее не сняли.

Московские войска разграбили и сожгли казацкую столицу Батурин 13 ноября 1708-го. Получили приказ вырезать мужчин, женщин и детей.

На город московитов направил князь Александр Меншиков по поручению российского царя Петра I. Тот узнал о переходе гетмана Ивана Мазепы и части запорожских казаков на сторону Швеции в Северной войне.

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Дата
22
ноября

Московская церковь назвала украинца антихристом

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