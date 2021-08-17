Украинский спутник полетел в космос

17 августа 2011 года на околоземную орбиту вывели украинский спутник "Січ-2". Это малогабаритный космический аппарат, который разработан на современном мировом уровне.
Его целью является наблюдение поверхности Земли в оптическом и среднем инфракрасном диапазоне.
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Спутник имеет многозональное сканирующее устройство и сканер среднего инфракрасного диапазона. Кроме этого, он имеет комплекс научной аппаратуры "Потенциал".
Создание спутника "Січ-2" предполагалось Национальной космической программой Украины на 2008-2012 годы.
В апреле 2009-го начались термостатические испытания систем спутника. После проверки аппарат был полностью готов к запуску. Сначала спутник планировали запустить украино-российской конверсионной ракетой космического назначения "Днепр" в декабре 2010 года.
17 августа 2011-го в 10:00 с пусковой базы "Ясный", Россия, Оренбургская область, при непосредственном участии украинских специалистов осуществили пуск ракеты-носителя "Днепр". Она вывела на околоземную орбиту спутник "Січ-2". Запуск космического аппарата посвящено 100-летию со дня рождения Михаила Янгеля, первого руководителя конструкторского бюро "Южное".
По программе летно-конструкторских испытаний КА "Січ-2" 25 августа 2011 года успешно выполнил первую съемку поверхности Земли.
Полученную бортовым сенсором информацию передали с борта КА непосредственно на наземную приемную станцию Центра приема и обработки специальной информации и контроля навигационного поля. Космический снимок приняли и обработали штатными наземными средствами.
После этого осуществили проверку основных и резервных комплектов бортовой аппаратуры КА "Січ-2". Проверки выполнены в полном объеме, и бортовая аппаратура работала нормально.
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Программа летно-конструкторских испытаний рассчитана на 35 суток и предусматривает проведение съемок разных районов Земного шара, а также выполнение научных измерений в рамках космического эксперимента "Потенциал".
12 декабря 2012-го связь с космическим аппаратом "Сич-2" оборвалась. Комиссия, созданная по этому поводу установила невозможность дальнейшего использования КА "Січ-2" в связи с окончательной потерей энергоснабжения.
350-килограммовый украинский микроспутник "Січ-2" планировали вывести на космическую орбиту в 2007 году. Запуск должны были проводить с российского космодрома "Байконур", что находится в Казахстане.
Спутник был спроектирован в Днепропетровске на предприятии "Южное". На него потратили $20 млн.
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