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пятница, 27 ноября 2020 12:44

Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет

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27 ноября 1989 года в небе колумбийской Боготы взорвали Boeing 727-21. Погибло около 110 человек.

Теракт подготовлен людьми босса наркомафии Пабло Эскобара. Он хотел устранить политика Сесара Трухильо, который все-таки не сел в самолет, стал президентом Колумбии и добился сначала ареста, а затем и ликвидации самого известного преступника конца прошлого тысячелетия.

  Самолет до взрыва. Фото: ruspekh
Самолет до взрыва. Фото: ruspekh

Самолет авиакомпании Avianca выполнял регулярный внутренний рейс под номером AV203 из Боготы в Кале продолжительностью менее часа. В 7:11 самолет взлетел с полосы аэропорта и приступил к набору высоты. Через 5 мин., на высоте 4 км, в задней части салона взорвалась бомба. Следом прогремел еще один, более мощный взрыв: это сдетонировали пары топлива. 2-й взрыв разорвал самолет на части, которые разбросало на несколько километров вдоль склонов гор близь города Соача.

На борт бомбу пронес мужчина в костюме, который был вместе с напарником. Они заняли места над главным топливным баком. В последний момент мужчина покинул салон, а его напарник не успел и стал одним из погибших в самолете.

  В результате погибли 110 человек. Фото: ruspekh
В результате погибли 110 человек. Фото: ruspekh

В ответ правительство Колумбии начало против Эскобара настоящую войну.

По стране начались рейды полиции, в ходе которых уничтожались плантации коки, а также химические лаборатории по производству наркотиков. Среди погибших в теракте оказались 2 граждан США. Это дало повод администрации Джорджа Буша усилить разведывательную деятельность по поискам наркобарона.

Первым успехом стало задержание 1991 года Дандени Муньоса Москери, также известного по прозвищу La Quica. Он был главным убийцей в Медельинском картеле и считался основным организатором взрыва самолета. Впоследствии окружной суд США приговорил его к 10 пожизненным срокам и дополнительно еще на 45 лет.

После Москеры начали охотиться на Эскобара. К осени 1993-го Медельинский кокаиновый картель начал распадаться под влиянием власти, а за его главой велась непрерывная охота. 2 декабря в 1993 году Эскобар был убит в результате полицейской операции в медельинском квартале Лос Оливос.

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$18 млн нашел племянник колумбийского наркобарона Пабло Эскобара - Николас Эскобар. Пакет был спрятан в стене одного из домов его дяди.

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Дата
27
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