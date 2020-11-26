Запретили агитацию против власти

В ноябре 1918 года Директория УНР начала антигетманское восстание Фото: Public Domain

26 ноября 1918 года Директория УНР издала постановление о запрете агитации и подстрекательств против власти.

В документе говорилось, что прислужники бывшего гетманского правительства, которые находились на службе у панов, в карательных отрядах и государственной страже, ведут одиночную антинародную и антиреспубликанскую провокационную работу.

Ложно называют себя большевиками и левыми эсерами и мешают освобождению Украины из-под власти помещиков. Подстрекают людей на грабежи, разбои, чтобы запятнать новую власть и помешать ей уничтожить гетманские порядки.

Директория напоминала, что ее избрал народ, который передал временное правление республикой и поручил снести господства гетмана. И именно для этого она воззвала к оружию верных сыновей.

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Доводила до сведения, что под страхом наказания военного времени запрещает всякую агитацию и подстрекательства против власти УНР и независимости страны. А всех, кто будет призывать к преступлениям ждет арест и приговор военного суда.

"Всякий, кто в сей миг препятствует народу бороться с гетманскими помещиками и капиталистами, кто препятствует создать народную власть Республики, тот является преступником, и Директория будет твердо и безжалостно бороться с ним", - подытожили политики.

Впрочем, пока Директория будет бороться с гетманом и "прислужниками помещиков", большевики в России будут готовить свои войска. Уже 16 января 1919 года начнется Вторая советско-украинская война.

Правительство гетмана Павла Скоропадского 13 ноября 1918-го освободил из тюрьмы Симона Петлюру. Он сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстание. 15 ноября Симон Петлюра как Атамана Войск УНР издал письмо-универсал к украинскому народу. Призывал к борьбе за свободу Украины. 14 декабря 1918-го Киев был взят штурмом. Гетьман отрекся от власти.