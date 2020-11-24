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вторник, 24 ноября 2020 13:54

Турки сбили российский военный самолет

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24 ноября 2015 года Турция сбила российский самолет Су-24 возле границы с Сирией. Пилоты нарушили турецкое воздушное пространство.

Один из членов экипажа Олег Пешков катапультировался, но его расстреляли с земли во время посадки с парашютом. Штурман Су-24 Константин Мурахтин выжил, его эвакуировали. Турецкие военные заявляли, перед тем, как сбить российский самолет Су-24, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

"Действия со сбития боевого самолета, который нарушил воздушное пространство Турции, не были направлены против конкретной страны, это была защита суверенной территории Турции в соответствии с правилами", - сообщил Reuters Реджеп Эрдоган.

  Пять лет назад в был Турции сбит российский бомбардировщик Су-24. Фото: УНИАН
Пять лет назад в был Турции сбит российский бомбардировщик Су-24. Фото: УНИАН

Анкара заявила, что имела полное право сбивать чужие военные самолеты над своей территорией. Русские с позицией турок были несогласны. МИД РФ не рекомендовал никому из россиян в ближайшее время летать в Турцию. Вслед за ним прекратить продавать путевки в турецкие курорты рекомендовало Федеральное агентство по туризму.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Анкаре после того, как турецкий истребитель сбил российский военный самолет Су-24. Данные НАТО, подтверждают нарушение воздушного пространства Турции.

28 ноября 2015 года президент России Владимир Путин ввел против Турции санкции, в частности, на запрет ввоза отдельных видов товаров, выполнения услуг, а также приостановил действие безвизового режима.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о готовности выплатить России компенсацию за сбитый самолет. Однако сумма компенсации не озвучивалась. Он извинился за сбитый самолет Су-24 и заявил о готовности заплатить средства.

Через год, в 2016-м, президент Турции принес формальные извинения Москве. Об этом стало известно 27 июня. Кремль сообщил, что Путин получил от Эрдогана письмо, в котором турецкий президент попросил прощение за сбитый самолет и гибель летчика. С этого момента между Анкарой и Москвой началось стремительное потепление отношений.

Через 2 дня Путин позвонил Эрдогану, и 2 лидера пообщались после почти 7-месячного молчания. Российский президент поручил правительству "начать процесс нормализации торгово-экономических связей с Турцией". Когда 16 июля в Турции произошла попытка государственного переворота, Путин на следующий же день позвонил Эрдогану и поддержал его.

  Надпись " Су-24, Ми-24, терпимо..."перед зданием МИД РФ. Фото: ZIK
Надпись " Су-24, Ми-24, терпимо..."перед зданием МИД РФ. Фото: ZIK

В ноябре этого года у здания Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве появилась надпись "Су-24, Ми-24, терпимо...". Кто именно разместил эту надпись - неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган заявил об участии Турции в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе

Иран предложил Украине перенести 2-й этап переговоров по выплате компенсаций за сбитый самолет авиакомпании МАУ. Возможная встреча состоится с 18 по 21 октября в Тегеране.

8 января в Иране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии.

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Дата
24
ноября

Турки сбили российский военный самолет

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