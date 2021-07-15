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пятница, 16 июля 2021 09:05

Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом

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Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Подтвердил норму Конституции Украины о едином государственном языке в Украине, им должен обладать каждый гражданин.

Для обеспечения выполнения норм документа создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка и секретариат уполномоченного по защите государственного языка. Украинский стал обязательным во всех сферах общественной жизни. Закон обязал пользоваться украинским при исполнении служебных обязанностей чиновников, военнослужащих, правоохранителей, прокуроров, адвокатов и нотариусов, работников образования и медицины. За нарушение предусмотрели штрафы - от 3,4 до 6,8 тыс. грн.

Государственным языком обязаны пользоваться в делопроизводстве, сфере культуры, рекламе, при проведении спортивных мероприятий, в надписях и сообщениях в транспорте, во время обслуживания пассажиров, на вывесках и дорожных знаках, в науке.

Большинство положений языкового закона вступили в действие в течение двух лет. С 16 июля 2021 года госслужащие начнут сдавать экзамены на знание языка, которые разработала Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Отныне не менее половины книг, которые напечатал издатель в течение года, должно быть на украинском языке. Не менее 50% названий книг в книжных магазинах - на государственном. Использование украинского языка станет обязательным в фильмах и сериалах на телевидении.

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"Поддержка законопроекта многими депутатами, спикером, членами правительства и президентом позволили по максимуму заложить в документ те нормы которые мы хотели. Даже компромиссные изменения, которые внесли во втором чтении, не считаю недостатками. Они касались отсрочки некоторых норм на год-два-пять. Это позволяет подготовиться к изменениям", - считает сокоординатор движения "Простір свободи" Тарас Шамайда.

Наиболее слабыми считает нормы о телевидении.

"Увеличение квот отложили на 2024 год. Владельцы телеканалов - в основном любители русского языка. Чтобы они делали меньшее сопротивление, то должны были идти им на уступки. Это было нужно ради количества голосов "за". Разрешили иметь 25 процентов русскоязычных программ. Это тяжело проконтролировать, потому что ведущий может говорить на украинском, а гости на русском. Задумана она, как украиноязычная, а получается почти полностью иноязычная. Телевидение как фактор объединения общества должно быть полностью украиноязычным", - убежден Тарас Шамайда.

Оправдал языковой закон надежду авторов и о положении украинского читайте в журнале "Країна" за 15 июля 2021 года.

25 апреля 2019 года парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

За проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали.

После принятия решения парламент выполнил государственный гимн.

На историческое пленарное заседание приехали третий президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет.

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Дата
16
июля

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Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом

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