Мог ловить зерно риса палочками, а умер после таблетки от головной боли

Брюс Ли в 1971 году / Wikipedia

27 ноября 1940-го, 80 лет назад, в Сан-Франциско, США, родился актер и мастер боевых искусств Брюс Ли. За свою короткую карьеру стал звездой кино в Азии и Америке.

Ли родился, когда отец, звезда китайской оперы, был на гастролях в Америке. Семья переехала в британскую колонию Гонконг в 1941 году. Ли как актер снялся в около 20 китайских фильмах. Изучал танцы и кунг-фу. В 1959-м вернулся в Америку, где начал учиться в Вашингтонском университете, а затем открыл школу боевых искусств в Сиэтле.

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В 1964-м женился на Линде Эмери, которая в 1965-м родила Брэндона Ли, первого из двух детей пары. В 1966-м переехал в Лос-Анджелес. Снимался в фильмах и телепередачах, показывая боевые искусства. Также выступал на турнирах с каратэ по США и учил боевых искусств частных клиентов. В частности, актера Стива МакКуина.

В поисках лучших ролей, чем предлагал Голливуд, вернулся в Гонконг в начале 1970-х. Успешно снимался в лентах в Азии и США.

Брюс Ли трагически умер от аллергической реакции на лекарство от головной боли, которое вызвало отек мозга, в 33 года.

Он - один из самых известных киноактеров боевого жанра. Снялся в 36 фильмах. Прекрасно владел телом. Развил необычайную скорость движений и координацию. Стал легендой боевых искусств - многие бойцы и актеры часто подражали ему. О жизни и творчестве снято около 30 фильмов.

Брюс Ли мог удерживать на вытянутой вперед руке гирю весом 34 кг в течение нескольких секунд. Его удары были настолько быстрыми, что иногда их не удавалось снять обычной в то время технологией - 24 кадра в секунду. Поэтому некоторые сцены снимали 32-кадровым способом. Мог подбрасывать в воздух зернину риса и ловить палочками для еды. Мог пальцами пробить неоткрытую банку "Кока-Колы" - в те времена банки изготавливали из стали, и они были толще, чем современные алюминиевые. Мог отжиматься на двух пальцах одной руки, и подтягиваться, используя только мизинец для охвата перекладины.