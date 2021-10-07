Террористы расстреляли заседание парламента

Кадр из расстрела в армянском парламенте / aravot.am

27 октября 1999 года группа из пяти вооруженных лиц в длинной верхней одежде ворвалась в зал заседаний парламента Армении и открыла огонь из АК-47 по президиуме, где были министры. Там как раз был день правительства или так называемый "день вопросов и ответов". За несколько минут страна потеряла премьера Вазгена Саргсяна, спикера Карена Демирчяна, обеих его заместителей, министра и трех депутатов. В общем, погибли восемь человек, более 30 ранили. Несколько раненых попали в больницу в тяжелом состоянии.

Возглавлял террористов бывший журналист Наири Унанян. Также был его брат Карен, дядя Врам, и двое других. Террористы говорили, что хотят "наказать власть за то, что делает с нацией", и описали правительство как спекулянтов, "которые пьют кровь народа". Они говорили, что Армения в "катастрофе", а "коррумпированные чиновники" ничего не делают для выхода из нее. Саргсян был, по их словам, главной целью, а другие смерти они назвали непреднамеренными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников

Вскоре сотни полицейских и военных стягнули в Ереване к зданию Национального собрания. Президент Роберт Кочарян руководил операцией. Удерживая в здании около 50 заложников, террористы потребовали вертолет и эфирное время на национальном телевидении для политического заявления. После ночных переговоров с Кочаряном они освободили заложников и сдались утром 28 октября. Противостояние продолжалось 18 часов. Кочарян гарантировал им личную безопасность и справедливый суд.

28 октября Кочарян объявил трехдневный траур. Государственная церемония похорон жертв состоялась 30 и 31 октября. На похоронах были высокие чиновники из 30 стран.

Убийство усилило позиции Кочаряна. В годы следствия и суда без ответа осталась ряд вопросов. Как нападающие получили аккредитацию как журналисты государственного телевидения? Как пронесли столько оружия в парламент? Не стояла ли за ними какая-то сила?

После трагедии страна объединилась вокруг Кочаряна, а тот в течение нескольких лет демонтировал слабые демократические институты, став авторитарным лидером. Парламент перестал быть самостоятельным источником власти. Ведущую независимую телекомпанию закрыли, а политические партии ослабили к практической потере влияния.

Еще одним следствием стал срыв процесса мирного урегулирования с соседним Азербайджаном в войне за Нагорный Карабах. Перед расстрелом все шло к тому, что за несколько недель стороны могли достичь мирных договоренностей.