Командующий флотом в Крыму заявил о поддержке Украины

Благодаря переходу под власть УНР Александр Немитц стремился избежать междоусобиц на флоте Фото: wikimedia

Командующий Черноморским флотом Александр Немитц признал власть Украинской Народной Республики 23 ноября 1917 года. Направил соответствующую телеграмму секретарю военных дел Симону Петлюре по случаю торжественного провозглашения в Киеве Третьего универсала.

Командующим флотом Немитца назначило Временное правительство России еще 20 июня, а через 2 месяца мужчина получил звание контр-адмирала. Тогда происходила активная украинизация флота, которой офицер не препятствовал. Во время выступления на Первом общефлотском съезде 6 ноября призвал делегатов поддержать Центральную Раду, чтобы не допустить в стране гражданской войны и усобиц на флоте, ведь каждый день на кораблях вывешивали то красные флаги, то желто-голубые, то даже черные - флаги анархистов.

Телеграмму о признании УНР Немитц послал по инициативе одного из организаторов "флажной" украинизации флота Михаила Остроградского. После провозглашения универсала почти половина кораблей всего флота подняли украинские флаги.

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Об этом узнали большевики, захватившие власть в ходе Октябрьского переворота. Вызвали Немитца в Петроград, хоть и убедил в лояльности. Говорили, что должен доложить о положении на Черноморском флоте. На самом деле понимал, что его хотят снять с должности или засудить, возможно, к смерти. Выехал в направлении Петрограда 13 декабря и передал временное командование контр-адмиралу Михаилу Саблину. На самом деле отправился в Ставку главнокомандующего Румынского фронта, затем в Киев.

Вскоре большевики устроят в Севастополе красный террор. Будут уничтожать офицеров флота, назначат смертный приговор Немитцу. Будут захватывать корабли и проводить революционную агитацию среди матросов. Постепенно на военных кораблях начнут поднимать красные флаги.

Ненадолго восстановить контроль над флотом УНР сможет в апреле 1918-го, после успешной Крымской операции проведенной под командованием подполковника Петра Болбочана. Об очередном переходе к УНР объявит Саблин, но этого не допустят немцы, "союзники" Центральной Рады.

В конце месяца к власти придет гетман Павел Скоропадский, который провозгласит Украинскую державу. Новое правительство одобрит кандидатуру адмирала Немитца на должность морского министра, однако уже в конце года офицер будет служить в Красной армии.

Центральная рада провозгласила образование автономной Украинской Народной Республики своим Третьим универсалом 20 ноября 1917 года. Текст торжественно зачитали на Софийской площади в Киеве через 2 суток. Впервые идею провозглашения УНР выдвинул еще Михаил Грушевский в сентябре 1917-го. Тогда в Киеве проходил Съезд порабощенных народов России. Ускорили принятие такого решения большевистский переворот в Петрограде и начало гражданской войны. Поддержали универсал 42 из 50 депутатов законодательного органа Малой Рады. Универсал очерчивал государственные границы республики и земли, которые могут войти в нее позже, провозглашал в Украине 8-часовой рабочий день, государственный контроль над производством, национально-персональную автономию для национальных меньшинств. Государственные деятели обещали независимый суд, отмену смертной казни, общую амнистию, аграрную реформу. Призвали к немедленному миру между задеяными в Первой мировой войне странами.