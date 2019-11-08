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суббота, 09 ноября 2019 01:35

Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
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  То, что происходило во время шести часов перформанса, было ужасно. Художница Марина Абрамович после завершения перформанса "Ритм 0".Фото: royalacademy.org.uk
То, что происходило во время шести часов перформанса, было ужасно. Художница Марина Абрамович после завершения перформанса "Ритм 0".Фото: royalacademy.org.uk

Никто не подозревал на какую жестокость и низость способны люди, которым дали абсолютную власть над другим человеком. Не догадывалась об этом и югославская художница и организатор перформансов Марина Абрамович.

Одна из самых известных ее акций называлась "Ритм 0" и была организована в 1974 году в Неаполе. Этот перформанс еще на стадии задумки таил в себе опасность, но, когда он начался, события развивались слишком быстро.

Задумка перформанса "Ритм 0" была очень проста: Абрамович должна была стоять смирно в течение шести часов, в то время как люди, которые пришли на нее посмотреть, могли делать с ней все, что им вздумается, используя любой из 72 предметов, которые она положила на стол рядом. Одни предметы могли доставить удовольствие, другие — причинить боль и даже убить. Перед художницей лежали перья, спички, нож, гвозди, цепи, ложка, вино, мед, сахар, мыло, кусок торта, соль, коробка с лезвиями, металлическая труба, скальпель, спирт, нож, заряженный пистолет и многое другое.

Абрамович стояла посреди комнаты с табличкой на груди, которая гласила: "Инструкции: на столе лежат 72 предмета, которые можно применять ко мне как хочется. Перформанс. Я — объект. В этот промежуток времени я несу полную ответственность. Длительность: 6 часов (20:00 - 2:00)".

Поначалу зрители были аккуратны и нежны: они целовали ее, дарили цветы, но, не получая отпора и возражений, постепенно заходили все дальше и дальше.

Присутствующий на перформансе искусствовед Томас МакЭвили писал: "Все началось невинно. Кто-то повернул ее, другой потянул за руку, кто-то дотронулся уже более интимно. К третьему часу вся ее одежда была изрезана лезвиями, а к четвертому лезвия добрались и до ее кожи. Кто-то надрезал ее горло и пил кровь. С ней проделывали и другие вещи сексуального характера. Она была так вовлечена в процесс, что не возразила бы, если бы зрители захотели изнасиловать или убить ее. Столкнувшись с ее безволием, нашлись люди, которые встали на ее защиту. Когда один из мужчин приставил к виску Марины заряженный пистолет, положив на курок ее собственный палец, между зрителями разразилась драка".

Сначала к Марине Абрамович подходили только фотографы.
Спустя какое-то время люди начали выбирать предметы на столе. Предметы для нейтральных целей и предметы удовольствия публику не заинтересовали.
Некоторые люди заставляли ее сесть, чтобы можно было унижать ее.
Зрители меняли положение тела художницы.
Некоторые прикрепляли к ней различные предметы.

Собственные впечатления Абрамович от того, что люди с ней делали, оказались еще более ужасающими. Художница вспоминает: "Я чувствовала себя изнасилованной, они срезали одежду, они втыкали мне в живот шипы роз, приставляли пистолет к моей голове, другой бы сломался".

Когда прошло шесть часов, Абрамович начала ходить среди зрителей. Они не могли смотреть ей в глаза.

Абрамович отметила после перформанса, что люди не хотели никакого конфликта с ней. Они не хотели, чтобы их считали ответственными или осуждали за то, что они делали. Казалось, они хотят забыть, с каким удовольствием причиняли ей боль.

"Сначала зрители очень хотели со мной поиграть, — вспоминает Абрамович. — Потом они становились все более агрессивными, это были шесть часов настоящего ужаса. Они отрезали мне волосы, втыкали в тело шипы роз, резали кожу на шее, а потом наклеили пластырь на рану. После шести часов перформанса я со слезами на глазах, голая пошла навстречу зрителям, отчего они в буквальном смысле выбежали из комнаты, так как поняли, что я "ожила" — перестала быть их игрушкой и начала управлять своим телом. Я помню, что, придя в отель в этот вечер и посмотрев на себя в зеркало, я обнаружила у себя прядь седых волос".

"Я хотела показать одну вещь: это просто удивительно, насколько быстро человек может вернуться в дикое пещерное состояние, если ему это позволить. Эта работа раскрывает нечто ужасное о человечестве. Она показывает, как быстро человек может причинить тебе боль при подходящих обстоятельствах. Она показывает, как легко обезличить человека, который не сопротивляется, который не защищает себя. Полученный мной опыт говорит о том, что если оставлять решение за публикой, тебя могут убить. Если создать соответствующие обстоятельства, большинство "нормальных" людей, очевидно, могут стать очень жестокими", — говорит художница.

"У меня есть теория: чем хуже у тебя детство, тем лучше твое искусство — если ты по-настоящему счастлив, то у тебя не получится создать хорошее произведение. Мои родители были карьеристами, стремились добиться успеха в области политики. У них не было желания заниматься ребенком, и они отдали меня бабушке. Однажды я ждала бабушку, когда она молилась в церкви. Там я увидела купель — емкость, в которую надо было окунуть пальцы перед тем, как перекреститься. Я подумала, что если выпью всю воду, то стану святой. Мне было шесть лет. Я встала на стул и выпила эту воду. Мне только плохо стало…" — говорит художница Марина Абрамович.

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