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суббота, 13 ноября 2021 08:20

Математик написал легендарную сказку

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Математик написал легендарную сказку
Писатель Льюис Кэрролл на прогулке с друзьями придумал персонжу – девочку Алису. Автор: vintag.es

Писатель Льюис Кэрролл 13 ноября 1862-го начал писать сказку об Алисе в стране Чудес. Настоящее имя английского писателя – Чарльз Лютвидж Доджсон. Псевдоним автор образовал через перевод своего имени на латынь, затем обратным переводом получил новый вариант.

Английский математик Чарльз Доджсон однажды на прогулке с друзьями придумал персонжа. Алиса – 7-летняя девочка, которой приснились приключения в подземной Стране чудес и Зазеркалье, где она встретилась с разнообразными сказочными и фантастическими персонажами. Несмотря на удивительные преобразования жителей Страны, Алиса смело ведет себя там и пытается понять, как там все работает.

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Доджсон начал работу над рукописью 13 ноября. "Алису в стране Чудес" Кэррол написал менее чем через год. Расширил историю, добавил несколько глав, сменил несколько стихов и добавил шутки. Решил, что его книга будет развлекательной, а не назидательной.

Нанял профессионального иллюстратора Джона Тенниэла, уже работавшего над детскими книгами. 4 июля 1865-го в лондонском издательстве Macmillan and Co вышло первое издание книги "Алиса в Стране чудес". Тираж исчез с полок книжных магазинов в мгновение ока. Продолжение книги "Алиса в Зазеркалье" было опубликовано в 1871 году. Незадолго до своего 66-летия Льюис Кэрролл заболел тяжелой формой гриппа и умер.

В Лондоне 14 октября 1926-го вышла в свет детская книга "Винни Пух и все-все-все" английского писателя Алана Александера Милна. Прообразом мишки Пуха была канадская медведица, главный герой списавшийся со своего сына.

Произведение называют одним из самых популярных детских книг в мире.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
13
ноября

Математик написал легендарную сказку

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