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вторник, 08 декабря 2020 11:56

Объявили об окончании войны

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Объявили об окончании войны
Президент Никсон во время пресс-конференции 28 апреля 1970-го показывает, где войска США должны атаковать базы Северного Вьетнама в Камбодже / Getty Images

8 декабря 1969-го на пресс-конференции президент США Ричард Никсон заявил, что война во Вьетнаме подошла к концу, и Штаты будут следовать новой программе, которую назвал "планом вьетнамизации".

В соответствии с положениями этой программы, Южный Вьетнам должен наращивать свои силы, чтобы взять на себя больше ответственности за войну. По мере того, как южновьетнамская армия становилась бы боеспособной, Америка должна была выводить войска и возвращать их домой.

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В речи Никсон отметил, что уже отдал приказ вывести 60 тыс. американских солдат из Вьетнама. Одновременно приказал дать южным вьетнамцам современное оборудование, вооружение и усилить консультации в рамках программы "вьетнамизации".

Заявления Никсона о завершении войны оказались преждевременными. В апреле 1970-го он расширил войну, приказав войскам США и Южного Вьетнама атаковать коммунистические базы в Камбодже. Как результат - в Америке возникли протесты и антивоенные демонстрации. На одной из акций Национальная гвардия застрелила 4 демонстрантов.

Хотя Никсон продолжал сокращать численность войск США в Южном Вьетнаме, боевые действия продолжались. 1972 года Северный Вьетнам начал массированное вторжение на Юг. Войска Юга отступали, но, наконец, победили с помощью авиации США.

После длительных переговоров и бомбардировок Северного Вьетнама в январе 1973-го были подписаны Парижские мирные соглашения. Согласно им, силы США полностью вывели из Вьетнама. Это не положило конец войне. Боевые действия продолжались до апреля 1975 года, когда Южный Вьетнам пал под атакой коммунистов.

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Дата
08
декабря

Объявили об окончании войны

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