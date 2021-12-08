"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

 
Ексклюзивы
1/5
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 10017
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 2214
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1485
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 297
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 495
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 558
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2376
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2079
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1296
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
16
6
17
24
17
Парк и замок – как в старину выглядела Белая Церковь
Парк и замок – как в старину выглядела Белая Церковь
В Киеве снесли памятник Ленину. Его куски разобрали на сувениры
В Киеве снесли памятник Ленину. Его куски разобрали на сувениры
Как выглядела Винница в старину - подборка фото
Как выглядела Винница в старину - подборка фото
Показали фото Киева из старинного альбома
Показали фото Киева из старинного альбома
Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото
Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото
Видео
Все видео
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3294
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5760
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1260
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3942
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
08 декабря 2021
Просмотров: 324
Живі гроші
Тамара Петрівна живе неподалік. Із сусідами часто ділиться цікавими рецептами й порадами. – Попадали яблука – не біда. Ти їх збери, ...
четверг, 09 декабря 2021 08:20

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

  Комментировать
&quot;Мы выполняли приказ&quot;: начался суд над нацистскими врачами
Бывшая заключенная лагеря Равенсбрюк полячка Ядвига Дзидо (1918–1985) в сентябре 1946 показывает суду свою ногу со шрамом. Увечье сделали ей во время медицинского эксперимента в лагере Равенсбрюк. Фото: https://collections.ushmm.org

В восточном флигеле Дворца правосудия немецкого Нюрнбергауда 9 декабря 1946-го начался Нюрнбергский процесс над нацистскими врачами. Длился почти десять месяцев. На скамье подсудимых оказались 23 врача и другие организаторы медицинских исследований в концентрационных лагерях.

Процесс над нацистскими врачами проходил под официальным названием "США против Карла Брандта и других". Был инициирован и вел американской стороной. Среди обвиняемых были личный врач Гитлера Карл Брандт, главврач концлагеря Бухенвальд Вальдемар Ховен и другие высокопоставленные нацистские медики. Не было на скамье подсудимых Йозефа Менгеле - врача из концлагеря Освенцим по прозвищу "ангел смерти". Он проводил опыты над детьми. После капитуляции бежал в Латинскую Америку.

С 1941 по 1945 года в концлагерях Освенцим, Равенсбрюк, Бухенвальд, Дахау и других врачи-нацисты проводили псевдонаучные эксперименты. Использовали для этого узников лагерей. Делали исследования с заражением сыпным тифом, малярией, туберкулезом и гепатитом, по пересадке органов, кололи непроверенные вакцины. Вынуждали пить морскую воду, испытывали ядовитые газы, симулировали падение заключенных с высоты. Хотели придумать способ массовой стерилизации миллионов людей с минимальными затратами времени и усилий. Использовали рентгеновские лучи, хирургию, яд. Группенфюрер СС Карл Брандт изучал течение малярии и гепатита, инфицируя заключенных. По образованию врач-хирург, он руководил программой по умерщвлению людей "Акция Т-4". В Германии уничтожали инвалидов, душевнобольных, детей с нарушениями развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бухенвальдская ведьма" Ильзе Кох делала абажуры из человеческой кожи

Карл Франц Гебхардт, домашний врач Генриха Гиммлера, проводил операции по трансплантации костей, опыты с применением антибиотиков со смертельным исходом. Йоахим Мруговский исследовал биологическое оружие. В концлагере Дахау проводили опыты по воздействию на организм переохлаждения – заключенного бросали в ледяную воду до наступления смерти. В августе 1943 года в газовой камере немецкого концлагеря Нацвейлер-Штрутгоф уничтожили 86 специально отобранных антропологами Бруно Бегером и Хансом Фляйшхакером еврейских женщин и мужчин. Готовили собрание скелетов для университета в Страсбурге.

Все подсудимые обвинялись в заговоре и участии в военных преступлениях, в преступлениях против человечности, а также в членстве в преступных нацистских организациях. В ходе процесса заслушано показания 85 свидетелей представлено около 1500 письменных показаний.

Пятый день процесса начался допросом польки Ады Бимко, свидетеля обвинения, бывшего заключенного Бельзенского лагеря в Германии и Освенцима в Польше. Эсэсовцы арестовали ее 4 августа 1943-го и отправили в Освенцим. Женщину оставили работать санитаркой в ​​лагерной больнице. Она часто наблюдала, как производится сортировка людей. Больных поднимали с кровати и заставляли проходить через комнату, слабых сразу отправляли в газовую камеру. Над сильнее делали эксперименты.

Герта Обергойзер оказалась единственной обвиняемой женщиной в процессе. В концлагере Равенсбрюк помогала претворять в жизнь медицинские эксперименты главы Красного Креста Германии Карла Гебхардта.

В июле 1947 года с последним словом выступали обвиняемые. Никто из подсудимых вину не признал. Некоторые из них заявляли, что выполняли приказ Гитлера, другие оправдывали свои действия научными целями. Прокуроры доказывали, что каждый из подсудимых имел возможность уйти в отставку и отказаться от исполнения преступных приказов. Масштаб преступлений был таков, что оставаться в неведении о них было невозможно, – говорили.

"Никто, кто сознательно отрекся от своей совести в пользу этого чудовища Гитлера, созданного им самим, не может теперь жаловаться, что его привлекли к ответственности за соучастие в том, что сделал его хозяин". – говорит главный британский прокурор Нюрнбергского процесса Уильям Хартли Шоукросс.

20 августа семь обвиняемых, в том числе Брандт, Ховен и Гебхардт, приговорены к смерти через повешения. Пятерых подсудимых – Карла Генцкена, Герхарда Розе, Фрица Фишера, Зигфрида Хандлозера и Оскара Шредера приговорили к пожизненному заключению. Позже многим сократили срок. За военные преступления и преступления против человечества суд приговорил Герту Обергойзер к 20 годам заключения. Семь подсудимых оправдали. Затруднились документально доказать их участие в экспериментах. Большинство данных о ходе экспериментов были уничтожены, свидетели погибли. После увольнения они продолжили заниматься медицинской практикой. Карла Брандта и других повесили 2 июня 1948 в тюрьме Ландсберг.

Суд над военными преступниками Третьего рейха начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. К смертной казни приговорили 12 человек. Германг Геринг покончил жизнь самоубийством незадолго до смертной казни. Еще до начала процесса покончил с собой шеф Немецкого трудового фронта Роберт Лей, а Густав Крупп был признан неизлечимо больным. Казни произошли в ночь на 16 октября 1946 года в доме Нюрнбергской тюрьмы.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 45596
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 35273
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 10026
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 9621
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 9450
История
Парк и замок – как в старину выглядела Белая Церковь
Парк и замок – как в старину выглядела Белая Церковь
16
 Просмотров: 747
В Киеве снесли памятник Ленину. Его куски разобрали на сувениры
В Киеве снесли памятник Ленину. Его куски разобрали на сувениры
6
 Просмотров: 504
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
 Просмотров: 495
В церкви трагически погибли верующие
В церкви трагически погибли верующие
 Просмотров: 774
Как выглядела Винница в старину - подборка фото
Как выглядела Винница в старину - подборка фото
17
 Просмотров: 1881
Больше всего комментируют
12
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
1
Войска НАТО должны стоять в Украине - Болтон
1
Санкции против "вагнеровцев": СМИ назвали фамилии
1
Ресторан попал в языковой скандал из-за официанта
Голосов: 3205
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть