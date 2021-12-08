"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Бывшая заключенная лагеря Равенсбрюк полячка Ядвига Дзидо (1918–1985) в сентябре 1946 показывает суду свою ногу со шрамом. Увечье сделали ей во время медицинского эксперимента в лагере Равенсбрюк. Фото: https://collections.ushmm.org

В восточном флигеле Дворца правосудия немецкого Нюрнбергауда 9 декабря 1946-го начался Нюрнбергский процесс над нацистскими врачами. Длился почти десять месяцев. На скамье подсудимых оказались 23 врача и другие организаторы медицинских исследований в концентрационных лагерях.

Процесс над нацистскими врачами проходил под официальным названием "США против Карла Брандта и других". Был инициирован и вел американской стороной. Среди обвиняемых были личный врач Гитлера Карл Брандт, главврач концлагеря Бухенвальд Вальдемар Ховен и другие высокопоставленные нацистские медики. Не было на скамье подсудимых Йозефа Менгеле - врача из концлагеря Освенцим по прозвищу "ангел смерти". Он проводил опыты над детьми. После капитуляции бежал в Латинскую Америку.

С 1941 по 1945 года в концлагерях Освенцим, Равенсбрюк, Бухенвальд, Дахау и других врачи-нацисты проводили псевдонаучные эксперименты. Использовали для этого узников лагерей. Делали исследования с заражением сыпным тифом, малярией, туберкулезом и гепатитом, по пересадке органов, кололи непроверенные вакцины. Вынуждали пить морскую воду, испытывали ядовитые газы, симулировали падение заключенных с высоты. Хотели придумать способ массовой стерилизации миллионов людей с минимальными затратами времени и усилий. Использовали рентгеновские лучи, хирургию, яд. Группенфюрер СС Карл Брандт изучал течение малярии и гепатита, инфицируя заключенных. По образованию врач-хирург, он руководил программой по умерщвлению людей "Акция Т-4". В Германии уничтожали инвалидов, душевнобольных, детей с нарушениями развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бухенвальдская ведьма" Ильзе Кох делала абажуры из человеческой кожи

Карл Франц Гебхардт, домашний врач Генриха Гиммлера, проводил операции по трансплантации костей, опыты с применением антибиотиков со смертельным исходом. Йоахим Мруговский исследовал биологическое оружие. В концлагере Дахау проводили опыты по воздействию на организм переохлаждения – заключенного бросали в ледяную воду до наступления смерти. В августе 1943 года в газовой камере немецкого концлагеря Нацвейлер-Штрутгоф уничтожили 86 специально отобранных антропологами Бруно Бегером и Хансом Фляйшхакером еврейских женщин и мужчин. Готовили собрание скелетов для университета в Страсбурге.

Все подсудимые обвинялись в заговоре и участии в военных преступлениях, в преступлениях против человечности, а также в членстве в преступных нацистских организациях. В ходе процесса заслушано показания 85 свидетелей представлено около 1500 письменных показаний.

Пятый день процесса начался допросом польки Ады Бимко, свидетеля обвинения, бывшего заключенного Бельзенского лагеря в Германии и Освенцима в Польше. Эсэсовцы арестовали ее 4 августа 1943-го и отправили в Освенцим. Женщину оставили работать санитаркой в ​​лагерной больнице. Она часто наблюдала, как производится сортировка людей. Больных поднимали с кровати и заставляли проходить через комнату, слабых сразу отправляли в газовую камеру. Над сильнее делали эксперименты.

Герта Обергойзер оказалась единственной обвиняемой женщиной в процессе. В концлагере Равенсбрюк помогала претворять в жизнь медицинские эксперименты главы Красного Креста Германии Карла Гебхардта.

В июле 1947 года с последним словом выступали обвиняемые. Никто из подсудимых вину не признал. Некоторые из них заявляли, что выполняли приказ Гитлера, другие оправдывали свои действия научными целями. Прокуроры доказывали, что каждый из подсудимых имел возможность уйти в отставку и отказаться от исполнения преступных приказов. Масштаб преступлений был таков, что оставаться в неведении о них было невозможно, – говорили.

"Никто, кто сознательно отрекся от своей совести в пользу этого чудовища Гитлера, созданного им самим, не может теперь жаловаться, что его привлекли к ответственности за соучастие в том, что сделал его хозяин". – говорит главный британский прокурор Нюрнбергского процесса Уильям Хартли Шоукросс.

20 августа семь обвиняемых, в том числе Брандт, Ховен и Гебхардт, приговорены к смерти через повешения. Пятерых подсудимых – Карла Генцкена, Герхарда Розе, Фрица Фишера, Зигфрида Хандлозера и Оскара Шредера приговорили к пожизненному заключению. Позже многим сократили срок. За военные преступления и преступления против человечества суд приговорил Герту Обергойзер к 20 годам заключения. Семь подсудимых оправдали. Затруднились документально доказать их участие в экспериментах. Большинство данных о ходе экспериментов были уничтожены, свидетели погибли. После увольнения они продолжили заниматься медицинской практикой. Карла Брандта и других повесили 2 июня 1948 в тюрьме Ландсберг.

Суд над военными преступниками Третьего рейха начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. К смертной казни приговорили 12 человек. Германг Геринг покончил жизнь самоубийством незадолго до смертной казни. Еще до начала процесса покончил с собой шеф Немецкого трудового фронта Роберт Лей, а Густав Крупп был признан неизлечимо больным. Казни произошли в ночь на 16 октября 1946 года в доме Нюрнбергской тюрьмы.