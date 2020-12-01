Марш миллиона: началась Революция достоинства

1 декабря 2013 на площадь Независимости вышло до полумиллиона человек. Фото: УП

1 декабря 2013 на майдане Независимости в Киеве вышли до миллиона людей. Началась Революция достоинства.

Ночью 30 ноября спецподразделение "Беркут" устроил на площади силовой разгон протестующих. Это возмутило украинцев.

На следующий день люди собрались на Всеукраинском вече. В 12:00 колонна митингующих двинулась с Михайловской площади на ул. Владимирской в ​​парк Шевченко. Далее шли по Крещатику, мимо Бессарабской площади до майдана Независимости.

Марш растянулся от Майдана до парка Шевченка.

В этот же день митингующие заняли здание КГГА и Дом профсоюзов. Некоторые из участников акции пыталась штурмовать Администрацию президента. Беркутовцы отбили штурм и начали преследовать нападавших. Силовики били всех, кто попадался им на пути. Кроме протестующих, пострадали около 40 журналистов.

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Акции протеста 1 декабря 2013 состоялись также во Львове, Луцке, Тернополе, Черновцах, Ровно, Харькове, Днепропетровске, теперь - Днепро, Хмельницком, Одессе, Виннице, Ужгороде, Кировограде, сейчас - Кропивницкий, Донецке, Луганске и Житомире.

24 ноября 2013 в Киеве на майдане Независимости состоялся один из самых массовых митингов, который собрал 150 тыс. человек. Люди собрались из-за отказа правительства подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом. Акции протеста привели к свержению правления президента Виктора Януковича и его бегства за пределы страны.