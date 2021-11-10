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воскресенье, 14 ноября 2021 08:20

Ученый ждал Нобелевскую премию 30 лет

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Ученый ждал Нобелевскую премию 30 лет
Карл Ландштейнер разделил кровь на три группы по наличию или отсутствию антител - А, В и С. Редчайшую - четвертую - группу крови описали ученики ученого за два года. Фото: https://www.gettyimages.com

Австрийский врач, иммунолог Карл Ландштейнер 14 ноября 1901-го разделил кровь на три группы по наличию или отсутствию антител - А, В и С. Редчайшую - четвертую - группу крови описали ученики ученого за два года.

В те времена врачи экспериментировали с переливанием крови, однако только 60% пациентов выживали. Иммунолог Карл Ландштейнер более 10 лет изучает все, что касается крови. Берет кровь у себя и пять сотрудников. Делает вывод, что в человеческом организме антигены группы крови и антитела к ним никогда не сосуществуют вместе. Носителям одной группы можно безопасно переливать кровь. А вот кровь разных групп несовместима в организме человека.

Ландштейнер опубликовал свое исследование в "Венском клиническом еженедельном журнале". Однако в научных медицинских кругах его открытию не придали значения. Лишь во время Первой мировой войны, когда потребность в переливании крови стала очень актуальной, труд ученого был замечен. Врачи начали определять группы и успешно переливать кровь.

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Карл Ландштейнер продолжил опыты в области иммунологии крови. Занимался исследованием природы полиомиелита. Получил звание профессора в Венском университете. Во время Первой Мировой войны ученый с семьей переехал в Нидерланды, а в 1923-м в США. Его пригласили возглавить лабораторию Рокфеллеровского института медицинских исследований в Нью-Йорке. В 70 лет получил почетный пост "Заслуженный профессор в отставке". Спустя 30 лет после открытия, в 1930 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине "За открытие групп крови человека".

Последние годы жизни ученый пытался вылечить жену, страдающую раком щитовидной железы. 24 июня 1943 года за рабочим столом в лаборатории у него произошел смертельный инфаркт.

Немецкий врач Роберт Кох 23 июля 1901 выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы является крысы. Это стало началом борьбы с переносчиками смертельного недуга. Объявил, что сумел выделить бактерию, вызывающую туберкулез.

Кох изготовил вакцину из ослабленных бактерий. Вакцинация против туберкулеза появилась только несколько лет спустя после смерти Коха. Профессор Роберт Кох получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
ноября

Ученый ждал Нобелевскую премию 30 лет

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