Разрушили украинский город

После уничтожения столицы Левобережной Украины, россияне направили свои войска на Чертомлицкую Запорожскую Сечь Фото: blog.poltava.to

Московские войска разграбили и сожгли казацкую столицу Батурин 13 ноября 1708-го. Получили приказ вырезать мужчин, женщин и детей.

На город московитов направил князь Александр Меншиков по поручению российского царя Петра I. Тот узнал о переходе гетмана Ивана Мазепы и части запорожских казаков на сторону Швеции в Северной войне.

В распоряжении Меншикова было до 20 тыс. драгун, но хорошо укрепленный город сходу взять не смог. Попытки склонить украинских казаков к сдаче также потерпели неудачу. Но среди них нашелся предатель - прилуцкий полковник Иван Нос. Сначала он подстрекал гарнизон к капитуляции, а когда об этом узнали бежал в расположение русских. Он показал им тайный ход к резиденции гетмана и те ворвались в город.

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"Сошел Меншиков на городской вал со шпагой в руке, и посек мечом всех местных жителей, не исключая младенцев. Командир артиллерии, немец Кенигсек, умер от полученных им ран, Чечель взят в плен, малая часть гарнизона спаслась бегством; прекрасный, по польскому обычаю украшенный, дворец Мазепы, тридцать мельниц, хлебные магазины, изготовленные для врага, были тогда обращены в пепел; все оставленное им в Батурине имущество и сорок пушек, кроме мортир, достались победителям ", - писал историк Дмитрий Бантыш-Каменский.

По подсчетам исследователей погибло от 12 - 15 тыс. жителей. Предатель Иван Нос получил от русского царя чин полковника и денежное жалованье.

С 2008 года событие официально называют "Батуринской трагедией". В том же году состоялись мероприятия по перезахоронению жертв московской резни.

25 июля 1687 на военном совете на реке Коломак Ивана Мазепу избрали гетманом Украины. Место голосования было окружено плотным кольцом - "в шесть человек" московского войска. Целью Мазепы было объединение казачьих земель Левобережья, Правобережья, Запорожья и, если возможно, Слобожанщины и Ханской Украины в составе единого Украинского государства. В народе до сих пор бытует известная поговорка: "от Богдана до Ивана не было Гетьмана".