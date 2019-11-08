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пятница, 08 ноября 2019 14:17

Киевляне начали проектировать самые большие в мире самолеты

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Киевляне начали проектировать самые большие в мире самолеты
В 1909 году было создано Киевское общество воздухоплавания. Фото: КПИ

8 ноября 1909-го состоялось учредительное собрание членов Киевского общества воздухоплавания.

Члены общества разрабатывали проекты самолетов, сами их строили и испытывали. Устраивали выставки и показательные полеты.

5 июня 1910-го в Киеве профессор политехнического института Александр Кудашев впервые поднял в воздух самолет, построенный в Российской империи.

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В 1913-1914-х на заводе в Петербурге по проектам Киевского общества воздухоплавания были построены самолеты "Гранд", "Русский Витязь" и "Илья Муромец". Они были самыми большими на то время.

Первый украинский пилот и конструктор Лев Мациевич погиб 7 октября 1910-го недалеко от Петербурга. Разбился на аэроплане "Фарман" и стал первой жертвой авиации в Российской империи.

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Дата
08
ноября

Киевляне начали проектировать самые большие в мире самолеты

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