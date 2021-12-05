В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой

Когда кончилась война – лагерь расформировали и закрыли. Здание разрушили все доказательства существования секретного объекта уничтожили. Фото: https://delphipages.live

В Канаде 6 декабря 1941 года в секретном проекте времен Второй мировой "Лагерь X" начали подготовку тайных агентов союзников. Лучшие специалисты со всего мира от 2 до 6 месяцев обучали новобранцев всем видам тайных шпионских операций.

В начале Второй мировой войны 44-летний канадский бизнесмен и британский шпион Уильям Стивенсон при поддержке правительства Канады, США и Британии начал строительство школы для обучения шпионов. У канадского озера Онтарио возвели тайный объект, официально известный как Special Training School.

Сюда приезжают специально отобранные мужчины и женщины из Центральной и Южной Америки, Канады, Восточной Европы и Британии. Лучшие специалисты со всего мира обучают новобранцев всем видам тайных и шпионских операций – от языковой подготовки к рукопашному бою, оружию, кодам, убийствам, уничтожению, обману.

Британского подполковника Уильяма Фейрберна по прозвищу "Тихий убийца" пригласили учить рукопашному бою. Лучшие его ученики научились убивать противника во время рукопожатий, зонтиком, чашкой или шариковой ручкой или карандашом. Специальное оборудование часто поступало от американских производителей. В лагерь привезли лист пуленепробиваемого стекла. Агенты стояли за этим стеклом, а в них стреляли с близкого расстояния. Так тренировали выдержку и смелость. В темноте искали и складывали оружие и взрывчатку в разобранном виде. Жестоко допрашивали и заставляли, несмотря на опьянение, вести себя трезво – стрелять в цель, принимать решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбили самолет с суперзвездой кинематографа на борту

Руководитель лагеря Уильям Донован организовал тайное сотрудничество с международными корпорациями и Ватиканом. Следил за изобретением нового, удобного для шпионажа оружия, камер и бомб. Донован вербовал агентов среди гражданских – от интеллектуалов и художников до людей с криминальным прошлым.

Лагерь X стал принципиальным интернациональным центром коммуникаций. Здесь был установлен один из 10 в мире высокоскоростных центров радиосвязи "Гидра". Центр ежедневно передавал 30 тыс. и получал 9 тыс. групп сообщений – это была секретная разведка союзников. В центре связи работали агенты-женщины. Выпускники должны были сдать экзамен на выносливость, изобретательность и скрытность.

Выпускники лагеря X работали секретными агентами, сотрудниками безопасности, офицерами, шпионами, экспертами по психологической войне. Служили в тайных операциях в Европе, Африке, Австралии, Индии и Тихом океане. На них охотились нацисты и коммунисты, большинство погибли во время войны. После учебы в Канаде лучших забирали в британские школы шпионов.

К концу войны к 2 тыс. агентов было подготовлено и отправлено за границу. Одним из британских агентов был англичанин Ян Флеминг, написавший книги о супершпионе Джеймсе Бонде 007. Характер персонажа списал с Уильяма Стивенсона. Когда кончилась война – лагерь расформировали и закрыли. Здание 14 лет спустя разрушили, все доказательства существования секретного объекта уничтожили. Сейчас здесь находится природный парк.

В Далласе в штате Техас 22 ноября 1963 убили 35-го президента США Джона Кеннеди. Его смертельно ранили выстрелом из винтовки, когда он с супругой ехал в президентском кортеже. Большинство американцев верили в "теорию заговора". Мол, Кеннеди убили мафиози или шпионы из советского союза.