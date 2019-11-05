Украинцы договорились с поляками о совместном войске

Гетман Михаил Дорошенко подписал Куруковское соглашение с польским коронным гетманом Станиславом Конецпольским Иллюстрация: художник А. Томин, серия "гетманы Украины".

Украинские казаки во главе с гетманом Михаилом Дорошенко подписали Куруковское соглашение с поляками 5 ноября 1625-го. Документ поставил точку на казацко-крестьянском восстании под предводительством Марка Жмайла.

Поводом для него стало невыполнение обещаний казакам поляками за спасение Речи Посполитой от турецкого войска под Хотином в 1621-м. В Украине началось массовое оказачивание, которое пытались остановить силой. Сначала казаки побеждали жовниров, однако под давлением многочисленного войска вынуждены были отступить к Куруковому озеру - теперь на территории Полтавской области и идти на переговоры. Вместо Жмайла гетманом избрали деда будущего гетмана Украины Петра Дорошенка, Михаила.

По соглашению, казакам запретили ходить в морские походы против турок и татар. Участникам восстания предоставлялась амнистия.

"Когда вернутся в свои дома, не должны нести никакой ответственности с условием, что они будут проявлять к начальникам должное уважение и смирение, и не будут вмешиваться в распоряжения судебной и административной власти и захватывать доходы", - говорилось в тексте.

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Соглашение впервые размежевало войско реестровое и войско запорожское. Реестр увеличился до 6 тыс. человек - они находились на официальной государственной службе. Соглашением была предусмотрена ежегодная плата - 60 тыс. злотых на все войско, то есть каждый рядовой казак получал по 10 монет. При этом гетману предусматривалась отдельная плата 500 злотых.

Войско же запорожское должно было "находиться на Низу за порогами и там выполнять службу: подавать сведения о действиях врагов, не допускать их к переправам и вообще защищать те места". Остальные "выпищики" должны были вернуться к своим господам в крепостничество.

Несмотря на невыгодные условия для большинства казаков, соглашение юридически признало статус казачества как части политической жизни Речи Посполитой.

2 сентября 1621-го под Хотином началась битва между войсками Речи Посполитой и Османской империи. Бой длился 4 недели и закончился поражением армии султана Османа II. Он был вынужден подписать Хотинское мирное соглашение, которое завершило 2-летнюю польско-турецкую войну и остановило османское завоевание. В бою участвовали казаки под командованием кошевого атамана Петра Конашевича-Сагайдачного