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среда, 02 июня 2021 11:15

На британский престол взошла новая правительница
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68 лет назад на британский престол короновали 27-летнюю Елизавету II Виндзор. Церемония стала первой крупной событием в Великобритании после окончания Второй мировой войны.
Фото: wikipedia.org
68 лет назад на британский престол короновали 27-летнюю Елизавету II Виндзор. Церемония стала первой крупной событием в Великобритании после окончания Второй мировой войны.
68 лет назад на британский престол короновали 27-летнюю Елизавету II Виндзор. Церемония стала первой крупной событием в Великобритании после окончания Второй мировой войны.

2 июня 1953 на британский престол короновали 27-летнюю Елизавету II Виндзор. Церемония проходила в Вестминстерском дворце и стала первым крупным событием в Великобритании после окончания Второй мировой войны. За действом наблюдали 27 млн ​​телезрителей и 11 млн слушали репортаж по радио.

Елизавета Александра Мария Виндзор стала наследницей престола в 10 лет, когда в 1936-м ее отец Георг VI унаследовал трон после отречения от власти своего брата Эдуарда VIII. Но она не получила титулы герцогини Корнуэльской и принцессы Уэльской через то, что если бы в королевской семье родился мальчик, то он стал бы впереди принцессы в очереди на наследование престола.

Елизавета получила домашнее образование в основном с гуманитарным уклоном. Глубоко изучала историю и современные языки, особенно французский.

В 1945 году Елизавета уговорила отца позволить ей сделать свой вклад в победу во Второй мировой войне. Она присоединилась к Женской вспомогательной территориальной службе, где выучилась на водителя и была известна как № 230873 лейтенант Элизабет Виндзор. Это стало первым случаем в истории королевской семьи, когда женщина служила в военном подразделении.

В 1947-м Елизавета вышла замуж за своего четвероюродного брата Филиппа Маунтбеттена с датского дома Глюксбургов. Свадьбу устроили скромную из-за тяжелых послевоенных годов. Через год у супругов родился сын Чарльза, а через два - дочь Анна.

6 февраля 1952 года из-за рака легких умер Георг VI. В этот же день Елизавета была провозглашена королевой.

Перед коронацией Вестминстерское аббатство закрыли на полгода. Елизавета дважды репетировала полную церемонию коронации. Две недели ежедневно носила трехкилограммовую императорскую государственную корону, чтобы привыкнуть к ее весу. Наряд готовили полгода. Его пошил модельер королевской семьи Норман Хартнелл. На платье из белого атласа вышили вручную национальные эмблемы - розу Англии, чертополох Шотландии, трилистник Северной Ирландии и Уэльский нарцисс.

Торжественная служба в аббатстве длилась 3 ч. На церемонию пригласили 8200 почетных гостей. 27-летняя Елизавета произнесла слова священной клятвы и была коронована в соответствии с давней традицией, став 39-м монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве.

По завершении церемонии праздничная процессия проехала по улицам Лондона. Несмотря на сложное финансовое положение послевоенной Великобритании, из казны было выделено около 1,5 млн фунтов стерлингов на праздничное оформление улиц столицы. Они были полностью забиты миллионами людей, несмотря на холодную погоду и дождь.

Завершился день коронации салютом над Темзой и народными гуляниями по всей стране.

Свидетелями исторического события стали около 27 млн телезрителей и 11 млн радиослушателей. Сенсацией был тот факт, что съемка велась внутри Вестминстерского аббатства. На телетрансляции настояла Елизавета, хотя премьер-министр Уинстон Черчилль и королева-мать были категорически против.

Елизавета II является рекордсменом по продолжительности пребывания на британском престоле.

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9 апреля этого года королева Великобритании 93-летняя Елизавета II овдовела. Умер ее муж, принц 99-летний Филипп. Королева Елизавета II и принц Филипп прожили в браке 73 года. Воспитали четверых детей. Имеют восемь внуков и 10 правнуков.

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Дата
02
июня

На британский престол взошла новая правительница

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