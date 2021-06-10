Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь

Программу "На добраніч, діти!" Дед Панас вел 24 года Фото: kp.ua

10 июня 1911 года в городе Тальное Черкасской родился актер и телеведущий Петр Вескляров, которого дети называли Дед Панас.

Происходил из бедной еврейской семьи. Родители дали ему имя Пинхас Вескляр. В юношеские годы увлекся театром и пошел в местный драматический кружок. В 1929 году в Тальное приехал Черкасский рабоче-крестьянский передвижной театр, а его режиссер Алексей Громов посетил спектакли местного кружка. Игра 18-летнего Пинхаса увлекла его, потому пригласил парня играть в профессиональном театре. Знакомые убедили принять предложение.

Фамилию и имя Пинхас изменил во времена Второй мировой войны. Уже в 1941 году Петра Весклярова призвали в военный театр Юго-Западного фронта. Его захватили в плен и отправили в фильтрационный лагерь. От смерти спасла внешность и то, что хорошо знал украинский язык. Впоследствии удалось добраться до оккупированного немцами Киева и устроиться рабочим на железной дороге. Там организовал театральный кружок.

По возвращении советской власти проживать в Киеве мужчине не разрешили, ведь находился на оккупированной территории. Его отправили в Луцк. Играл в Волынском украинском музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко до 1959 года. Сыграл в пьесах "Украденное счастье", "Ревизор", "Каменный хозяин", "Овод" и другие. В те же времена на украинском радио читал детям сказки на ночь под псевдонимом Дед Панас. Сначала подменял пожилого актера Габриэля Налидову, а с 1962 года стал Дедом Панасом на радио постоянно.

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Впоследствии его пригласили в Киев на съемки в кино. При жизни сыграл в более чем 20 фильмах, но в основном роли второго плана. В середине 1960-х, как Дед Панас, впервые появился на телевидении. Программа называлась "Спокойной ночи, малыши!" и выходила по пятницам в 20:45 на телеканале УТ-1.

Передачи Петр Вескляров вел в собственной вышиванке и парике. Украиноязычные сказки для детей часто составлял сам. Приветствие начинал словам: "Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка". Программу пытались снять с эфира за национализм, или же заменить актера, но возмущенные зрители добились того, чтобы Деда Панаса оставили на экране. За работу получал 64-80 руб. в месяц, столько же, сколько уборщица.

Свою карьеру актер завершил в 1988 году. Говорили, что его преследовали за национализм, но на самом деле уволили из-за старости. Забывал текст, делал в эфире длинные паузы, путал сказки. В телецентр не вернулся, вышел на пенсию.

Умер 5 января 1994 года. Похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

"Актеры завидовали ему, потому что ни у кого не было его популярности, - рассказывал Gazeta.ua актер Владимир Заманский. - Поговаривают, что он любил выпить, появлялся пьяным на экране. Не отрицаю, он любил выпить. Но кто не любит из актерской братии? Раз пришел перед эфиром в нетрезвом состоянии. Ему сказали: "Иди, дед Панас, домой, мы мультик покажем". Если бы сказал то, что ему приписывает легенда, его бы сняли с эфира".