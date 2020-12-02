Наркобарона застрелил снайпер

Колумбийские спецназовцы возле трупа Эскобара / Wikipedia

2 декабря 1993-го колумбийские и американские спецназовцы убили наркобарона Пабло Эскобара.

Эскобар родился 1 декабря в 1949 году в колумбийском Рионегро, в семье фермера и школьной учительницы. Большую часть молодости проводил в бедных кварталах колумбийского мегаполиса Медельин. Воровал надгробия с местного кладбища и, стирая надписи, продавал панамским перекупщикам. Продавал сигареты и марихуану, подрабатывал лотерейные билеты. Создал банду и воровал дорогие авто для продажи на запчасти. В 1971-м банда занялась рэкетом. Грабя в богатых, строил беднякам дешевое жилье. Авторитет его в Медельине рос. В 22 года стал самым известным преступным авторитетом мегаполиса.

Тогда занялся контрабандой кокаина в США. Ни один наркоделец не мог без его разрешения вывозить кокаин за пределы Колумбии. Пабло снимал так называемый 35% налог с каждой партии наркотиков и обеспечивал доставку. В джунглях Колумбии открыл химические лаборатории. Выращивал плантации коки. В 1977-м Эскобар и еще 3-ое наркоторговцев объединились в Медельинский картель. Это была самая мощная финансово-кокаиновая империя в мире. Для доставки имела самолеты, и даже подводные лодки. Картель покупал полицейских, судей, политиков. Если подкуп не действовал, использовали шантаж или убийства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Племянник наркобарона нашел в его квартире $18 млн

К 1979 году Пабло стал одним из самых богатых людей мира. Чтобы заручиться поддержкой населения, развернул в Медельине широкое строительство. Прокладывал дороги, строил стадионы, сводил бесплатные дома для бедных. В 1982-м выдвинул кандидатуру на выборах и в 32 года стал заместителем конгрессмена.

Впоследствии министр юстиции Родриго Бонилья развернул кампанию против вложения кокаиновых денег в политику. Поэтому Эскобара в 1984-м лишили мандата. Стараниями Бонилья его политическая карьера закончилась. Впоследствии 2 боевика картеля устроили засаду и застрелили министра на улицах столицы Боготы.

В 1980-м Эскобар контролировал почти все сферы жизни колумбийского общества. Но президент США Рональд Рейган объявил войну против распространения наркотиков в Америке. Между США и Колумбией достигли соглашения, по которому Богота выдавала американцам своих кокаиновых баронов, которые продавали наркотики в США. На войну, начатую властью, наркомафия ответила террором. Эскобар создал террористическую группу. Ее участники нападали на чиновников, полицейских и всех, кто выступал против наркоторговли.

Эскобар строил тайные убежища по стране. Благодаря информаторам на шаг опережал правоохранителей. Также крестьяне предупреждали о появлении подозрительных людей, авто с полицейскими или солдат. В 1989-м киллеры Эскобара убили судью Верховного суда, полковника полиции, известного колумбийского политика. Его люди подложили бомбу в пассажирский самолет Boeing-727, на борту которого был 101 пассажир и 6 членов экипажа. Все погибли.

По стране прокатились рейды, во время которых уничтожали химические лаборатории и плантации коки. Сотни участников наркокартелей сажали. В ответ Эскобар разворачивал еще больший террор. Во время одного из покушений от взрыва бомбы погибли 62 человека. В 1990 годах Эскобар возглавил список самых разыскиваемых наркоторговцев США.

1 декабря 1993-го Эскобару исполнилось 44 года. Он знал, что за ним следят, поэтому старался говорить по телефону коротко, чтобы звонки не зарегистрировали американские агенты. На следующий день после дня рождения, Эскобар позвонил семье. Разговаривал с сыном 5 мин. Его засекли в Медельине. Дом окружил спецназ. Выбили двери и ворвались. Охранник открыл огонь и был ранен. Сам Эскобар открыл беспорядочную стрельбу, вылез в окно и попытался убежать через крышу. Снайпер ранил его выстрелом в ногу. Следующая пуля попала в спину. После этого снайпер подошел к наркобарону и сделал контрольный выстрел в голову.