На счету 53 убийства: задержали кровавого маньяка

Автор: Телеканал 24 Андрей Чикатило родился в селе Яблочное на Сумщине. После окончания училища переехал в Россию и получил еще 3 высших образования. Работал на различных должностях - от инженера до учителя в школе и воспитателя в ПТУ

30 лет назад 20 ноября по дороге из магазина в российском Новочеркасске арестовали серийного убийцу, педофила, некрофила и каннибала 54-летнего Андрея Чикатило. На его счету 53 доказанных убийства: 21 мальчика в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Сам преступник признался в 56 убийствах, а по оперативным сведениям, маньяком было совершено более 65 убийств в Ростовской области и других регионах Советского Союза.

Чикатило родился в селе Яблочное на Сумщине. После окончания училища переехал в Россию и получил еще 3 высших образования. Работал на различных должностях - от инженера до учителя в школе и воспитателя в ПТУ.

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22 декабря 1978-го Чикатило убил свою первую жертву - 9-летнюю Елену Закотнову. Это напугало маньяка и 3 года он никого не убивал. Однако 3 сентября 1981 года он убил проститутку 17-летнюю Ларису Ткаченко. Отведя ее в лесополосу, попытался заняться с ней сексом, но у него не было эрекции. Когда Ткаченко стала над ним издеваться, нанес ей несколько ножевых ранений, забил рот грязью, задушил и откусил соски. Труп обнаружили на следующий день. В том же году началась серия убийств. А пик кровавой деятельности Чикатило приходится на 1984-й. В том году он убил 15 человек и впервые был арестован по подозрению в нападениях. Однако эксперты неправильно исследовали анализы Чекатило и его отпустили. Ко второму своему аресту он совершил еще 21 убийство.

Я молю Бога, чтобы таких, как я, больше не было на Земле!

Во время суда Чикатило изображал из себя дурачка. Кричал, что ждет ребенка, что он - кормящая мать. А потом снял штаны и показал судье гениталии. Его выдворили из зала суда и дальше все заседания проходили без его участия.

Автор: Cosmopolitan Во время суда Чикатило изображал из себя дурачка. Кричал, что ждет ребенка, что он - кормящая мать

В ожидании расстрела он читал книгу, которую написал о нем ростовский журналист, и сделал в ней запись: "Я молю Бога, чтобы таких, как я, больше не было на Земле!"

Расстреляли маньяка в феврале 1994. Его похоронили под номером, как безымянного, на кладбище Новочеркасской тюрьмы. До его ареста были расстреляны 2 людей, которые не были виновными в этих преступлениях. Примерно за месяц до казни Чикатило написал прошение о помиловании президенту России Борису Ельцину.

Чикатило был женат с подругой своей сестры Фаиной. В браке воспитывали дочь Людмилу, сейчас ей 55 лет. И сына Юрия, сейчас мужчине 51, имеет несколько судимостей, в том числе за изнасилование. И гордится, что носит фамилию своего отца.

Автор: Podrobnosti.ua Андрей Чикатило с женой и сыном

В Житомирской области похоронили "пологовского маньяка" - пожизненно заключенного серийного убийцу Сергея Ткача. За телом осужденного никто из его родственников или близких не приехал.