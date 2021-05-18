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вторник, 18 мая 2021 09:01

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

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Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая советский режим начал депортацию крымских татар

Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Ровно 77 лет назад в 3 утра советский режим начал депортацию крымских татар с их исторической родины. Этот день отмечают также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

Крымских татар обвинили в массовом дезертирстве из рядов Красной армии и сотрудничестве с врагом во время Второй мировой войны. Предложение выселить целый народ в Узбекистан без доказательства вины сформировал к Сталину нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Аргументировал "нежелательностью дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине СССР". После того подготовили большую операцию к выполнению которой привлекли 32 тыс. сотрудников НКВД и солдат.

Главная волна депортации продолжалась до 20 мая. Чекисты приходили в дома крымских татар и сообщали о решении властей. На сборы людям давали до 30 мин. Позволяли брать с собой личные вещи, посуду и еду - до 500 кг на семью, но обычно удавалось собрать до 30. Остальное имущество конфисковывали. После того людей грузовиками свозили к железнодорожным станциям Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя, а оттуда 67 эшелонов двинулись на восток.

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До 20 мая чекистам удалось выселить более 180 тыс. крымских татар на спецпоселения. Еще 3141 крымского татарина депортировали в июне, а затем проводили и другие операции. В целом депортировали около 200 тыс. человек. Не было ни одной крымскотатарской семьи, которую не коснулась эта карательная акция. Некоторые из крымских татар попали в лагеря резервистов, в ГУЛАГ и даже в спецконтингенты промышленных трестов. Более 30 тыс. погибло по дороге и непосредственно в Узбекской ССР от истощения, голода и болезней. Сейчас говорят о цифре до 46%.

После депортации сталинский режим решил уничтожить саму историческую память о крымских татарах и крымской государственности. Летом 1946 года Крым превратили в область РСФСР, а в последующие годы советскими названиями заменили большую часть исторической топонимики полуострова. Туда начали заселять представителей других народов.

В местах ссылки крымские татары смогли сохранить свою идентичность, язык и историческую память - самую мощную в тех условиях связь с родиной. В течение 1950-х сформировали национальное движение. Главной национальной идеей стало возвращение в Крым и восстановление нарушенных в 1944 году прав. Почти через 50 лет крымским татарам удалось вернуться в Крым и продолжить строить свое будущее.

Со времени провозглашения независимости Украина взяла на себя полную ответственность за судьбу всех граждан.

16 мая в Украине отмечали День памяти жертв политических репрессий советского периода.

Политический террор большевики начали с момента захвата ими власти. А 1937-1938 гг. вошли в историю Украины как годы "Большого террора". Это масштабная кампания массовых репрессий граждан, что была развернута в СССР по инициативе его руководства и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Под жернова коммунистических репрессий тогда попали почти все слои украинского населения: ученые, политики, военные, священники, представители культуры, крестьянство - в общем все, в ком сталинский режим видел угрозу своему существованию.

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Дата
18
мая

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

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