В Карпатах произошел ожесточенный бой

29 апреля 1915-го на горе Маковке состоялся самый ярый бой. На картине изображены украинцы с национальным флагом

На горе Маковке в Карпатах 29 апреля 1915-го начался самый ярый бой российских войск с подразделениями австро-венгерской 55-й пехотной дивизии фон Фляйшнера. В состав этой дивизии входили 7 сотен 1-го и 2-го куреней Украинских сечевых стрельцов.

Взятие горы Маковка происходили во время Первой мировой войны на восточном фронте в Карпатах между подразделениями австро-венгерских и российских войск. В составе 55-й австро-венгерской пехотной дивизии воевали 800 украинских сечевых стрельцов. Этот легион был укомплектован украинцами из Галичины.

Ожесточенная борьба продолжалась с 29 апреля по 2 мая. Австрийские части отступали под натиском русских войск, заняли половину горы. В течение четырех дней украинские сечевые стрельцы выстояли под натиском русских войск и сумели удержать позиции.

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В результате героической обороны Маковки полностью сорвались стратегические планы русского командования. Вследствие больших потерь русские войска не смогли продолжить наступление. Через неделю вынуждены были поспешно отступать перед австрийскими подразделениями.

После победы на Маковке сечевые стрелецы отличились в других боях в Галиции. Были преобразованы в полк УСС.

6 августа 1914 года украинцы Австро-Венгрии основали легион Украинских сечевых стрельцов. Во Львове Украинская боевая управа призвала молодежь к вступлению в ряды сечевых стрельцов.