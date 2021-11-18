Наводнение смыло под воду 72 села

Средневековый художник так изобразил на картине наводнение Святой Елизаветы. Фото: www.rijksmuseum.nl

В Голландии 19 ноября 1421-го произошло самое большое за пять веков наводнение. Наводнение Святой Елизаветы смыло под воду 72 села. Около 10 тыс. человек утонули.

Наводнение началось 18 ноября, когда католическая церковь отмечает память канонизированной дочери венгерского короля Андраша II Елизаветы Тюрингской. На юго-западе страны гонимые мощным штормом волны Северного моря встретились с водами рек Маас и Ваал, вышедших из берегов после дождей. Через день стихия разрушила всю систему дамб в этой части страны.

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Около 300 кв. км густонаселенной местности были залиты водой. Полностью затопленными оказалось 72 населенных пункта. Сколько человек утонули, погибли или пропали без вести, будучи смытыми в открытое море, точно не известно. Вероятно, от 2 до 10 тыс. Б ыло также разрушено множество домов, погибли урожаи и скот.

После того, как вода отошла на месте разрушенных деревень и полей, образовалось несколько заболоченных островков, заросших камышом. Разрывы дамбы повлекли за собой массовые разрушения в Зеландии и Голландии.

Волны Северного моря 1 февраля 1953 размыли 50 дамб Голландии. От стихии погибли 1835 человек, 43 тыс. сооружений были разрушены. Наводнение на Северном море 1953-го было одним из самых разрушительных стихийных бедствий, когда-либо зарегистрированных в этом регионе. Одновременно начался высокий прилив и суровая буря над Северным морем. Это вызвало штормовую волну. Она накатилась на острова и материк. Затопило пол страны.