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четверг, 10 декабря 2020 10:59

Силовики штурмовали майдан Независимости

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Силовики штурмовали майдан Независимости
В ночь с 10 на 11 декабря 2013 состоялся штурм майдана Независимости. Фото: "ВО Свобода"

В ночь на 11 декабря 2013 года силовики попытались разогнать мирных протестующих на майдане Независимости в Киеве.

Митингующих пытались выбить из легко забаррикадированных палаточных городков на майдане Независимости и части ул. Крещатик в сторону Бессарабской площади. Основанием для штурма стало постановление Печерского районного суда. Его судебные приступы зачитали ночью. Позже установили, что такая процедура была противозаконной, поскольку государственные исполнители имеют право зачитывать подобные требования только до 22.00 часов.

Фактически постановление суда касалось только того, что Виталию Кличко запрещено препятствовать гражданам передвигаться по центральным улицам. Самого Кличко с этим постановлением не ознакомили, не дали возможности обжаловать его.

В 1:02 "Беркут" с помощью грузового автомобиля и тросов начал ломать баррикаду на ул. Институтской. Сразу после начала штурма активисты начали теснить "Беркут" и милицию вверх по Институтской.

Противостояние продолжалось до утра при температуре -10°С, когда начали подходить на помощь киевляне. В 1:33 Андрей Шевченко сообщил, что силы "Беркута" собираются прорвать баррикаду из стороны Михайловской.

Около 2 ночи на Майдане начались бои. "Беркут" разрушил баррикаду на ул. Институтской, но дальше проходить не стал. Титушки начали резать и грабить палатки. Силовики распылили газ, стали появляться сообщения об арестованных и травмированных. В Михайловском соборе начали бить в колокола.

В 2:20 силовикам удалось ворваться в палаточный городок. Начали сносить палатки и баррикады. Одна из палаток загорелась. Удалось прорвать границу возле ЦУМа и заставить протестующих забаррикадироваться в помещении КГГА. Майдановцев начали задерживать, бросать в автозаки.

"Беркут" в 3:00 прорвал баррикаду со стороны Европейской площади. Остановился недалеко от сцены, где находилось много женщин. Киевлянам удается подходить к майдану Независимости на помощь протестующим. Таксисты бесплатно подвозили киевлян к центру.

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До 5:00 силовикам удалось вплотную подойти к Дому профсоюзов. Защитники смогли удержать оборону. В 6:20 "беркутовцы" прекратили попытки штурма Дома профсоюзов. Отряды самообороны полностью оттеснили "Беркут" за пределы баррикад.

В 9:00 "Беркут" и внутренние войска осуществили попытку штурмовать помещение КГГА. Майдановцы начали обливать нападающих водой, со стороны майдана Независимости и станции метро Театральная приблизились протестующие. Это заставило силовиков покинуть Крещатик.

После ухода "беркутовцев" майдановцы восстановили баррикады и палатки.

Разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября - тогда, казалось, это худшее, что могло произойти. Общество всегда остро реагировало на любой способ подавления протестов. Поэтому столько народу вышло на следующий день. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала Младена Качурец, соучредитель Студенческого координационного совета Майдана, бывшая заместитель министра здравоохранения 2019 года.

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Дата
10
декабря

Силовики штурмовали майдан Независимости

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