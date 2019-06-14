Охрана застрелила художника

Александра Мурашко застрелили на улицах Киева. Фото: ednist.info

Украинский художник Александр Мурашко погиб в Киеве на Дорогожицкой улице в саду дома №18 от выстрела в затылок 14 июня 1919-го. Советская пресса писала, что "был ограблен и забит бандитами".

Именно в июне войска УНР шли от Житомира на Киев. Большевики поспешно готовились к обороне и чисткам "буржуазных националистов". Художник попал под "горячую" руку.

14 июня он вместе с женой возвращался из гостей домой на Лукьяновку. Ходить в комендантский час не боялся. Имел при себе пропуск, выданный "всеиздатом". В час ночи пару окружила компания из 3-х солдат. Проверили пропуск и сказали, что он арестован и идет под суд. Ценные вещи приказали отдать жене. Мурашко попросил жену, чтобы она пошла с ним, но солдаты силой заставили ее идти домой.

"Едва она дошла до крыльца дома, как увидела, что мужчина бросился от них бежать", - вспоминает украинский искусствовед Григорий Лукомский.

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Александр понимал что его ведут не под суд, а в поле на расстрел. Художник подошел к канаве, которую считал надежным тайником. Но зацепился за что-то и застрял под забором. Чекисты догнали беглеца и выстрелили ему в затылок. Убийцы пропали без вести.

Утром Мурашко нашли убитого.

Пресса писала, что убит и ограблен бандитами, но все ценные вещи остались у жены. Маргарита Мурашко искала убийц, ходила на допросы и убедила чекистов открыть уголовное дело. Следствие установило что убийцей был матрос Андрей Полупанов - первый военный комендант Киева. Следствие остановилось.

"Мужа вы все равно не воскресите, а себе можете наделать больших неприятностей", - предупредили Маргариту в следственном отделе.

Мурашка похоронили на Лукьяновском кладбище.

Художник Олександр Крачковский родился 7 сентября 1875-го в Киеве. Жил в Борзне на Черниговщине. Воспитывала его бабушка. После замужества матери мальчик переехал в Чернигов. Его отчим Александр Мурашко имел там иконописную мастерскую. Затем перебрались в Киев. Художник взял фамилию отчима. В Киеве Саша познакомился с художниками, которые расписывали Владимирский собор; начал копировать работы художника Владимира Васнецова.