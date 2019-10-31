"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 864
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1521
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 540
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 891
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13896
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1917
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7560
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1431
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7569
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41616
Фото
Все фото
29
4
10
13
4
Показали фото итальянского города начала XX века
Показали фото итальянского города начала XX века
&quot;Всю жизнь с ним провел&quot; - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
"Всю жизнь с ним провел" - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Предприниматель купил на аукционе костел
Предприниматель купил на аукционе костел
Видео
Все видео
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Показали 3D-модель древнего славянского городища
Показали 3D-модель древнего славянского городища
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны
На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1431
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6201
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7776
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
1 Просмотров: 1953
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1188
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 11:06

"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

  Комментировать
&quot;Держитесь, не отступайте&quot; - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам
Митрополит Андрей Шептицкий умер 1 ноября 1944 м. 5 ноября его похоронили в подземелье собора святого Юра во Львове Фото: ugcc.uа

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий обратился с последним словом к окружению 31 октября 1944-го. Митрополит страдал от осложнения гриппа.

"Наша Церковь будет уничтожена, разгромлена большевиками. Но держитесь, не отступайте от веры, от святой Католической церкви. Тяжелый опыт, который упадет на нашу церковь является волновым. Я вижу возрождение нашей церкви. Она будет красивее, величавее от древней и будет обнимать целый наш народ. Украина выйдет из своего упадка и станет государством мощным, соединенным, величавым, которое будет равняться с цивилизованным государствам мира. Мир, благополучие, счастье, высокая культура, взаимная любовь и согласие будут царить в ней", - сказал он.

На следующий день в 13:30 проводник украинской нации умер. Большевики позволили провести торжественные похороны, потому что боялись огромного уважения к митрополиту среди населения Западной Украины. В последний путь улицами оккупированного Львова предстоятеля провожало более 5 тыс. граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстреляли семью украинского митрополита

На этом показательная доброта большевистских оккупантов закончилась. Начались жестокие преследования греко-католического духовенства. Под руководством Никиты Хрущева образовали инициативную группу "воссоединения униатов с православными". О ее работе докладывали лично Иосифу Сталину.

В марте 1946-го на псевдособоре во Львове провозгласили ликвидацию Украинской греко-католической церкви. Ее имущество передали Русской православной церкви, а верующих и духовенство под принуждением заставляли отрекаться веры. Сама церковь действовала только в подполье. Ее руководство осуществлял митрополит Иосиф Слипый, который 18 лет находился в ссылке в России.

Советская власть повторно утверждается на западноукраинских землях в 1944 году и начинает тайную агентурную работу против Украинской греко-католической церкви. Под руководством Георгия Карпова было восстановлено ​​оперативное дело, носившее название "Ходячие". Настоящие карательные меры против УГКЦ начинаются 1945-го. Священников арестовывают и шьют дела об антисоветской деятельности, связях с Ватиканом, иностранными разведками и украинскими националистами. Не обходят органы НКВД стороной и митрополита преемника Андрея Шептицкого Иосифа Слипого, который, еще в 1941 году публично поддержал Акт восстановления Украинского государства. Принимается решение "отсечь голову греко-католической церкви". Собор святого Юра окружают со всех сторон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

Рабочим платили пол доллара в час

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 81912
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 68726
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 37263
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 36856
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 17 Просмотров: 16102
История
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
 Просмотров: 297
Рабочим платили пол доллара в час
Рабочим платили пол доллара в час
 Просмотров: 531
Археологи нашли уникальное колесо
Археологи нашли уникальное колесо Просмотров: 4041
Показали фото итальянского города начала XX века
Показали фото итальянского города начала XX века
29
 Просмотров: 1476
Нашли авианосец, который потопил первый камикадзе
Нашли авианосец, который потопил первый камикадзе Просмотров: 945
Больше всего комментируют
17
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Голосов: 528
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua