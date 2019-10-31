"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

Митрополит Андрей Шептицкий умер 1 ноября 1944 м. 5 ноября его похоронили в подземелье собора святого Юра во Львове Фото: ugcc.uа

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий обратился с последним словом к окружению 31 октября 1944-го. Митрополит страдал от осложнения гриппа.

"Наша Церковь будет уничтожена, разгромлена большевиками. Но держитесь, не отступайте от веры, от святой Католической церкви. Тяжелый опыт, который упадет на нашу церковь является волновым. Я вижу возрождение нашей церкви. Она будет красивее, величавее от древней и будет обнимать целый наш народ. Украина выйдет из своего упадка и станет государством мощным, соединенным, величавым, которое будет равняться с цивилизованным государствам мира. Мир, благополучие, счастье, высокая культура, взаимная любовь и согласие будут царить в ней", - сказал он.

На следующий день в 13:30 проводник украинской нации умер. Большевики позволили провести торжественные похороны, потому что боялись огромного уважения к митрополиту среди населения Западной Украины. В последний путь улицами оккупированного Львова предстоятеля провожало более 5 тыс. граждан.

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На этом показательная доброта большевистских оккупантов закончилась. Начались жестокие преследования греко-католического духовенства. Под руководством Никиты Хрущева образовали инициативную группу "воссоединения униатов с православными". О ее работе докладывали лично Иосифу Сталину.

В марте 1946-го на псевдособоре во Львове провозгласили ликвидацию Украинской греко-католической церкви. Ее имущество передали Русской православной церкви, а верующих и духовенство под принуждением заставляли отрекаться веры. Сама церковь действовала только в подполье. Ее руководство осуществлял митрополит Иосиф Слипый, который 18 лет находился в ссылке в России.

Советская власть повторно утверждается на западноукраинских землях в 1944 году и начинает тайную агентурную работу против Украинской греко-католической церкви. Под руководством Георгия Карпова было восстановлено ​​оперативное дело, носившее название "Ходячие". Настоящие карательные меры против УГКЦ начинаются 1945-го. Священников арестовывают и шьют дела об антисоветской деятельности, связях с Ватиканом, иностранными разведками и украинскими националистами. Не обходят органы НКВД стороной и митрополита преемника Андрея Шептицкого Иосифа Слипого, который, еще в 1941 году публично поддержал Акт восстановления Украинского государства. Принимается решение "отсечь голову греко-католической церкви". Собор святого Юра окружают со всех сторон.