Кардиналом стал украинец, который провел 18 лет в лагерях

В 1965 году Иосиф Слипый стал кардиналом римско-католической церкви Фото: radiospada.org

Папа Римский Павел VI предоставил архиепископу львовскому Иосифу Слипому титул кардинала в Соборе Святого Петра в Ватикане 25 января 1965 года. Он стал 3-м кардиналом в истории Украинской Католической Церкви.

До него в 1856 году такой титул получил митрополит УГКЦ Михаил Левицкий - один из лидеров украинского национального возрождения XIX в. А в 1894-м кардиналом стал митрополит Сильвестр Сембратович, известный проведением реформы Сестер Василиянок и составлением первого молитвенника на украинском языке.

Иосиф Слипый возглавил УГКЦ в 1944 году, после смерти митрополита Андрея Шептицкого. Именно в этот период советское НКВД пыталось ликвидировать церковь, что и получилось на псевдособоре в марте 1946-го. За отказ перейти в Русскую православную церковь Иосифа Слипого сослали в советские лагеря, в которых находился 18 лет. Его освободили 12 января 1963 года благодаря многочисленным ходатайствам мировых общественных и политических деятелей. В том же году он прибыл в Рим. Католическая церковь с 1962 года проводила II Ватиканский собор и Иосифа Слипого избрали членом Восточной конгрегации.

Кардиналом архиепископа избрали именно во время одной из сессий Собора.

"После богослужения кардинал Иосиф Слипой пошел в сопровождении украинских священников к гробу святого Иосафата (Кунцевича) и там еще долго молился. В этот же день после полудня состоялись папские аудиенции для новоименованих кардиналов, которых сопровождали их верные. В особой атмосфере состоялась аудиенция украинского Кардинала-Исповедника, которого сопровождала вся украинская община в Риме и многочисленные украинские паломники, прибывшие из разных стран Европы, Канады, Америки", - вспоминал тот день владыка Андрей Сапеляк.

Также Иосиф Слипый просил для УГКЦ патриаршего устройства, что позволило бы заботиться о всех верующих независимо от того, в каких государствах они жили. Но Ватикан не пошел на это из-за противодействия РПЦ. Несмотря на это, с 1975 года Иосиф Слипый начал подписываться как Патриарх.

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Советская власть арестовала настоятеля Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого во Львове 11 апреля 1945-го. Владыку схватили в Соборе святого Юра. Вместе с ним арестовали епископов Николая Чернецкого, Григория Хомишина, Никиту Будку, Иоанна Латышевского. На всех завели дела об антисоветской деятельности, связях с Ватиканом, иностранными разведками и украинскими националистами. Судьба настоятеля оставалась неизвестной для украинцев до середины 1946 года. Тогда рассказали, что владыку вывезли в Киев. Обвинили во "враждебной деятельности против УССР и сотрудничестве с немецкими оккупантами", обвиняли в том, что публично поддержал Акт восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. Назначили 8 лет Сибирских лагерей, в которых на самом деле пробудет 18.