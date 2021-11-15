"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия

Самая большая в Украине коллекция стрелкового оружия размещена в единственном в стране военном музее "Штурм" во Львове. Арсенал около 40 лет собирал майдановец и ветеран АТО, доброволец 2-й афганской роты батальона "Айдар" 55-летний Владимир Правосудов.

Кроме огнестрельного оружия в коллекции львовянина – военные амуниции разных лет и веков, униформы, мундиры, военные карты, агитационные открытки, солдатские документы и предметы быта, холодное оружие. Есть даже армейские грузовики, пушки и бронеавтомобили.

Корреспондент Gazeta.ua побывал в уникальном музее. Расспросил его работников и владельцев за самые ценные экспонаты. А также узнал, чем живет сегодня единственное в стране заведение с необычайной коллекцией оружия.

Музей "Штурм" находится на территории одноименного оружейного магазина и снаряжения на ул. Персенковка, 17. Посетителей первым делом встречает несколькометровый баннер с фотографиями погибших героев АТО и ООС со Львовщины.

Автор: Валерий Шмаков Оружие и амуниция Первой Мировой войны Кайзеровской Германии и Российской императорской армии

При входе бросается в глаза и инсталляция в центре которой - украинский военный в зоне ООС. Он одет в камуфляж, рядом корпус снаряда, который выпускает реактивная система залпового огня "Смерч", миномет и мины. Рядом стоит манекен солдата США времен Второй мировой войны. У него в ногах лежит ржавый немецкий противотанковый гранатомет "Панцершрек".

Наш музей побуждает думать о патриотизме и нации, а не о желудке, как реберня в музее Арсенал

- Довольно редкая вещь. Далеко не в каждом музее увидишь. Его часто путают с другим германским гранатометом "Офенрор". Но у него нет защитного щитка, - объясняет ответственный за фонды музея Андрей Горишевский. Одет в тактические брюки и рубашку цвета койот. На поясе немецкая пряжка с надписью Got mit uns – Бог с нами. Подобные носили солдаты Вермахта.

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Экспозиция охватывает период со времен Киевской Руси и Галицкого Королевства до современной русско-украинской войны. Разделена на исторические эпохи, каждая из которых рассказывает о вооруженной борьбе украинского народа за Независимость.

Самым старым мундиром в музее есть китель солдата эпохи Наполеона. Также можно увидеть, как выглядел средневековый воин Галицкого Королевства, мундир Подхорунжого УСС Людвика Розенберга, бойцов Украинской повстанческой армии, Карпатской Сечи и воинов дивизии СС "Галичина".

Есть манекены униформ оккупационных армий: немецкого пехотинца времен Первой мировой войны, солдата из российского императорского войска и первой конной армии Семена Буденного, немецкого полицая, чекиста и офицера НКВД. Возле каждого – образцы оружия того периода.

Также собрана коллекция мундиров министров обороны Украины с 1991 года.

– Трудно посчитать, сколько экспонатов в музее. Около трех тысяч единиц оружия, – продолжает Андрей. - Есть такие редкие экземпляры, которых нет даже во Львовском историческом музее. По количеству короткоствольного оружия мы, пожалуй, первые в Европе. Есть более 250 пистолетов и револьверов разных эпох. Только фотографий около 10 тысяч. Раритетные газеты считаем ящиками. Что-то из экспонатов покупаем, что-то дарят. Вот у нас минометная плита лежит и кусок ствола. Это поисковики львовского коммунального предприятия "Доля" раскопали под Бродами немецкий минометный расчет. Немцев с почестями перезахоронили, а миномет подарили нам.

Автор: Валерий Шмаков Полицейский капсульный револьвер Уберти-Кардоне образца 1862 г. (Италия) и "Энфилд №2 MkI" образца 1926 г. (Британия)"

Из стрелкового оружия здесь представлено почти все, которое использовали на восточном фронте Первой и Второй мировых войн. Аккуратно изложены и более современные автоматы, пулеметы и снайперские винтовки, которыми до сих пор воюют на Донбассе. Также бронежилеты и каски с Майдана. Еще есть трофеи, взятые у "Беркута" и российских боевиков на Донбассе.

Наряду с известным оружием, как британский автомат Sten или немецкий пулемет MG-42, лежат образцы, которые нечасто можно встретить в музеях. К примеру, финский пистолет-пулемет Suomi, немецкий авиационный пулемет MG-15 образца 1936 года, итальянский пулемет Breda M37 1937-го, немецкий противотанковый гранатомет Panzerfaust-30.

У деда был немецкий штык-нож, которым свиней кололи. В немецкую каску времен Второй мировой курам корм насыпали

В планах – достать для музея британский и немецкий пулеметы: Lewis и Schwarzlose M1907 соответственно, признается Андрей.

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- Потребовались бы для съемок фильмов и реконструкций о сечевых стрельцах и провозглашении Западноукраинской Народной Республики, - объясняет.

Из редких экземпляров стрелкового оружия также есть однозарядный пистолет "Монте-Кристо" XIX в., капсульный револьвер системы Бомена-Адамса образца 1855-го. Есть оружие периода колониальных войн в Африке, итальянский полицейский капсульный револьвер Уберти Кардоне образца 1862 года. Также один из первых самозарядных пистолетов Steyr M1907. Уникален станковый пулемет Максим, который был на вооружении финской армии, когда та отражала агрессию СССР во время зимней войны 1939-1940 годов.

Из древнейших экспонатов есть моргенштерн – булава с шипами на цепи, меч-фламберг, европейские сабли времен Наполеона и катаны японской императорской армии. А также мушкеты, капсульные пистолеты XVIII-XIX вв. и кремниевый пистолет-топор. Кроме этого размещена большая коллекция штыков и армейских ножей, фляги, противогазы и даже раритетные кино- и фотоаппараты, как средство тогдашней пропаганды.

Фото: Валерий Шмаков

Многие экспонаты у Владимира Правосудова появились после Революции достоинства и войны на Донбассе. Отстаивать Украину на Восток он отправился в мае 2014 года. В составе "Айдара" прошел тяжелейшие бои - выходил из котлов, воевал за Луганский и Донецкий аэропорты. Трижды был ранен и возвращался на службу. После того, как был комиссован из вооруженных сил из-за состояния здоровья, взялся помогать военным.

- Союзники по антигитлеровской коалиции – США и англичане – после 1945 года помогали УПА оружием и снаряжением. В крыивках иногда находят американские вещи, которых там казалось бы, не могло быть. Это с самолетов сбрасывали на парашютах, - говорит Владимир Правосудов, сидя в курилке музея. – Мы первыми в Украине показали, что музей не обязательно должен быть государственным, который контролируют и проверяют. Коллекцию начал собирать еще с 13 или 16 лет. Уж не помню точно. Я из Стрыя. У моего деда был немецкий штык-нож, которым свиней кололи. Имели немецкую каску времен Второй мировой, в которую курам корм насыпали. Тогда такие вещи не ценились. У соседей была немецкая каска из Первой мировой – с рожками. А у нашей их не было. Вот я и стал интересоваться такими вещами, искать литературу.

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- Наш музей побуждает думать о патриотизме и нации, а не о желудке, как реберня в музее Арсенал в центре Львова. Также мы хронически аполитичны. Возможно, за счет этого и выживаем, - добавляет Правосудов, рассматривая фотографии, которые делал с побратимами в зоне АТО. Фото висит в рамках на стене в курилке.

- Половины этих ребят уже нет в живых, - вздыхает Владимир.

Военная техника времен Второй мировой войны – выставлена ​​во дворе музея. Впечатляет немецкий военный грузовик Opel Blitz и советский бронеавтомобиль БА-64. Большинство техники не совсем аутентично, объясняет Андрей Горишевский.

- Opel, например, переработан из советского послевоенного грузовика, хоть и с некоторыми "родными" деталями. Но и советские грузовики производились на основе американских и немецких", - говорит.

Автор: Валерий Шмаков Немецкий грузовик Opel Blitz и советский бронеавтомобиль БА-64

В одном из залов на стенах вывешены агитационные плакаты и открытки. Многие редкие, преимущественно немецкие и те, которые касаются дивизии СС "Галичина". В рамках за стеклом немало военных карт, как, например, немецкая карта Киева в первые дни оккупации 1941 года. Есть карта Украины в 1918 году, где в составе нашего государства находится Кубань.

У музея есть немало украинских газет времен немецкой оккупации - "Львовские известия", "Голос Подкарпатья" и тому подобное. В стенной газете для украинских крестьян генерал-губернаторства "Новые вести" за сентябрь 1943-го рассказывается об освобождении Бенито Муссолини из плена повстанцев.

Есть копия свидетельства о первом сбитом советском самолете во время Великой Отечественной войны. В нем указывается, что 22 июня 1941 года в районе Львова пилот Люфтваффе украинского происхождения Роберт Олейник уничтожил советский истребитель I-16.

Благодаря российско-украинской войне мы утвердились как нация

Недавно музею подарили документы УПА, которые нашли в бедне.

- Каждый лист разложил по файлам, исследуем их. Есть интересные документы, например призывы против организации "стрыбкив". Уповцы призвали граждан не записываться в помощники энкаведистов, потому что покроют себя вечным позором. Приходил директор музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забилый, все перефотографировал. Спросил, не будем ли мы это кому-нибудь продавать. Говорю: "Конечно нет!", – рассказывает Андрей.

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В музее представлена ​​только часть всей коллекции, которую удалось собрать. Чтобы выставить все экспонаты – в магазине недостаточно места. Раньше коллекцию Правосудова выставляли в Доме воина.

– На сессии горсовета нам выделили помещение на улице Зеленая, 22. Но документов на него еще нет. Там раньше был книжный склад, площадь большая, но нужно делать ремонт. И отопления там тоже никогда не было. У нас есть знакомые экскурсоводы. Если бы мы там открылись, они включили бы эту локацию в свой маршрут, - добавляет Горишевский.

Музей "Штурм" сотрудничает с Госкино и студиями, снимающими исторические фильмы. В частности, экспонаты музея использовались при съемках художественно-документальных лент "Бой за Маковку", "Хроника УПА", "Золотой сентябрь", "Легион. Хроника Украинской галицкой армии 1918 –1919", "Жива" и в клипе об УПА "Машингвери".

Автор: Валерий Шмаков Мундиры Украинских сечевых стрелков

Недавно во Львове снимали видеоролик к компьютерной игре о высадке Союзников в Нормандии в 1944 году. И там также была задействована пушка и оружие "Штурма".

– Какие у вас планы на будущее? – спрашиваю.

– Завершить то, что не доделали наши предки – сжечь Москву. Возможно, наше поколение еще не сможет, а следующее да, - отвечает Правосудов. – Это наш вековой враг, с которым мы 300 лет воюем. Благодаря российско-украинской войне мы утвердились как нация. Раньше когда приезжал в Мариуполь, Днепр или Кривой Рог – не слышал там украинского языка. Теперь все стало на свои места. Это главное. Потому мы победим.

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миллиона единиц нелегального огнестрельного оружия – по меньшей мере, имеют на руках украинцы. Это количество может варьироваться и достигать даже 6 млн., по данным Министерства внутренних дел. В то же время в Генпрокуратуре считают, что нелегальных "стволов" в Украине от 3 до 5 млн. Официально оформлено оружие у более миллиона граждан.

"До конца 2021 года или максимум в начале следующего - заработает официальный реестр оружия, которое находится в обращении в Украине. Создание такого реестра усилит законодательное регулирование обращения оружия. Подобный не был создан за 30 лет независимости Украины. Но мы над этим работаем", - заявлял в конце октября министр внутренних дел Денис Монастырский.