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суббота, 07 августа 2021 09:41

Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
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Вблизи Львова открыли историко-культурный заповедник «Древний Звенигород»
Фото: Валерий Шмаков
Панорама княжеской столицы Звенигорода
Экспонаты музея найденные во время раскопок в Звенигороде
Помещение музея в Звенигороде
Диорама с изображением уничтожения города монголо-татарами в 1241 году

Вблизи Львова открыли историко-культурный заповедник "Древний Звенигород". Главной локацией туристического объекта является музей. В нем можно увидеть средневековую княжескую столицу в виртуальной реальности. А также сотни уникальных артефактов: украшения, предметы быта и религиозного назначения.

"Интерес исследователей к Звенигороду возник еще в ХІХ веке. В 1980-х жители Звенигорода по случаю 900-летия первого письменного упоминания о городе построили здесь музей. До недавнего времени это был классический краеведческий музей. Но мы решили идти в ногу со временем и превратили его в музей будущего - такой, которыми бы мы хотели видеть много музеев в Украине. С использыванием современных технологии, открытыми к диалогу с посетителями, комфортными и дружественными для детей и взрослых", - говорит руководитель заповедника Наталья Войцещук.

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В виртуальной реальности воспроизведено 12 локаций древнего города. Четыре из них - интерьеры церквей и дворцов, восемь - улицы, площади и панорамы древнего города. Некоторые изображения можно посмотреть на сайте заповедника.

"Благодаря археологическим исследованиям удалось воспроизвести всю центральную часть Звенигорода и пригорода. Надев 3D очки можно увидеть до 50 га территории из около 150 га, которые занимал город", - объясняет Войцещук.

Также в экспозиции есть экспонаты, которые были найдены при раскопках средневекового Звенигорода. Часть из них - из фондов Львовского исторического музея и Археологического музея Института украиноведения имени Ивана Крипякевича. В частности, здесь можно увидеть самые древние из найденых археологами на территории Украины гусли, уникальную чашу потир, и раковину, которую тогдашние паломники принесли с территории нынешней Испании.

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В наследство из советского музея остались две диарамы города. Одна отражает уничтожения города монголо-татарами в 1241 году, другая - как выглядел Звенигород в 1980-х Последнюю планируют обновить.

"Жили люди в Звенигороде богато, судя по раскопкам. Благодаря тому, что город был построен на болотистой местности Звенигород еще называют украинским Новгородом. С грязью боролись тем, что выкапывали каланы и осушали территории. Благодаря ландшафту и высоким стенам княжеского гостинца это была неприступная крепость.

Древний град упоминается в летописях 15 раз в связи с различными боевыми действиями. Но после того как монголо-татарское войско хана Батыя разрушило Киев они отправились на Звенигород. В 1241-ом году после длительной осады город был сожжен дотла, погибло до 80% жителей. После чего Звенигород уже не восстанавливает своего величия. Через 15 лет князь Даниил основывает Львов который стал культурной столицей Западной Украины. Историки бывает спорят - возник бы Львов, если бы Звенигород не был разрушен", - говорит руководитель заповедника.

Для экскурсий открыли и территорию городища Звенигорода. В целом это более 30 га. В прошлом году здесь начались работы по обустройству историко-культурного парка. Он сочетает в себе отдыхающую, культурную, научную, музейную и образовательную функции. На территории древнего городища планируется создать сеть дорожек, подсветить и позначить основные элементы, обустроить детскую площадку. Сейчас же команда заповедника ищет финансирование на продолжение работ.

Первое летописное упоминание о Звенигороде датируется 1086 годом, что делает его почти на 200 лет старше Львова.

В первой половине XII в. это столица Звенигородского княжества и один из крупнейших городов западной Украины. Именно здесь строят первые на территории западной Украины белокаменные церкви и дворец. Фундаменты каменной церкви XIII в. из белого тесаного камня являются самой ценной достопримечательностью на территории городища.

Многочисленные археологические находки рассказывают о Звенигороде как богатом и красивом городе, где были развиты образование и искусства. Отсюда происходят три древнейшие письменные документы государственного архивного фонда Украины - берестяные грамоты. Одна из них прекрасно сохранена и дает нам образец письма и языка XII в.

Город существовал до 1241 года, когда полностью был сожжен монголо-татарами.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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