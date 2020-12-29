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среда, 30 декабря 2020 01:13

Раскопали остатки зданий и укреплений столицы русского княжества
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Раскопали детинец в Звенигороде
Фото: РАС
Раскопали детинец в Звенигороде
Раскопали детинец в Звенигороде
Раскопали детинец в Звенигороде
Раскопали детинец в Звенигороде

Археологи исследовали детинец в городе Звенигород возле Львова.

Исследователи обнаружили деревянные элементы укреплений княжеских времен. Древнейшие относятся к XI веку, сообщает "Захид.нет".

На детинце был дворец князя, древнейшая в городе деревянная церковь, укрепления. Ученые обнаружили часть из них.

"Открыли два строительных горизонта укреплений княжества. Деревянные клети (конструкции, похожие на сруб, в которых располагался гарнизон - Gazeta.ua), за ними были огородные (ящики, заполненные землей, глиной для укрепления вала - Gazeta.ua). Сверху были высокие деревянные стены, которые сгорели. Об этом свидетельствует красная обожженная глина", - рассказала доктор исторических наук Вера Гупало, руководитель экспедиции.

У реки нашли горнило. В нем выплавляли болотную руду.

В Звенигороде планируют благоустроить территорию, очистить русло реки.

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"Когда мы начали думать, как подать княжескую столицу, которая существовала 1000 лет назад, для нас встал вопрос формы. Мы пошли к минимализму. Отказались от классических восстановлений и решили подчеркнуть лишь исторический ландшафт, который сохранился, а все остальные сделать с помощью IT-технологий, виртуальной реальности. Мы выбрали форму ландшафтного парка. Консервируем памятник археологии и делаем отдыха рекреационную зону", - пояснила руководитель заповедника "Древний Звенигород" Наталья Войцещук.

Во Львове презентовали проект "Княжий Звенигород от реального к виртуальному". 12 мест средневекового города показали с помощью технологий виртуальной реальности.

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