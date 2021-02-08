В Украине нашли уникальный барельеф с изображением польского короля

Во Львовской области нелегальный археолог во время поисков с металлодетектором нашел фрагмент металлического барельефа с изображением дворянина и его вассалов.

"Вероятно, это барельеф с изображением присяги галицких бояр польскому королю Казимиру ІІІ Захватчику 1347 года", - написал в Facebook доктор исторических наук Тарас Чухлиб.

В комментариях начали выдвигать предположения относительно находки.

"По доспехах видно, что это XVII-XVIII века. Конечно, изображение может освещать событие другого, более раннего периода, но это может быть что угодно, даже присяга тому же Ягайлу 1385 года или даже Сигизмунду в Люблине 1569-го. Маловероятно, что это бояре присягают Казимиру III", - пишут в комментариях.

Обратили внимание, что обнаруженные частицы барельефов напоминают саркофаг короля Яна Казимира, копия которого хранится в Ровенском краеведческом музее.

"В 1960-е при Хруще здесь на Западной Украине советы потрошили костелы. Аналогичное перезахоронения в 1960-е было осуществлено в Ровенском костеле. Остатки Любомирских, всего 11 тел, похоронили вместе с остатками надгробий. В облархиве есть акт. Пусть галичанин роет глубже. Там еще что-то должно быть интересное. А вообще надо посмотреть, каким князьям в той округе земли принадлежали. И искать среди них полководца большого", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сеть выложили берестяные грамоты, найденные в Украине

Есть предположение, что это детали камина XVIII-XIX в.

Чухлиб посоветовал копателю обратиться к специалистам и передать находку в один из львовских музеев.





Археологи исследовали детинец в городе Звенигород возле Львова. Исследователи обнаружили деревянные элементы укреплений княжеских времен. Древнейшие относятся к XI в. На детинце был дворец князя, древнейшая в городе деревянная церковь, укрепления. Ученые обнаружили часть из них.