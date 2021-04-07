Создают 3D-модели исчезнувших мест Львова

3D-модели воссоздали синагогу "Золотая роза". Фото: "Захид.нет"

Львовская команда Chameleon Age воспроизводит 3D-модели утраченных памятников Львова.

Таким образом хотят развивать интерактивный туризм. Все воспроизведенные модели будут доступны в мобильном приложении. Их можно будет увидеть с любого места с помощью камеры телефона, сообщает zaxid.net.

Разработчики обновили вид Высокого замка в XVI в. Разрабатывают модели Низкого замка, синагоги "Золотая Роза", Краковских и Галицких городских ворот, прошлой ренессансной ратуши.

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С информационного стенда на месте утраченной здания можно будет отсканировать QR-код и с помощью камеры увидеть памятник в реальном размере.

В мобильном приложении также будет многоязычный аудиогид. Можно будет сделать селфи на фоне несуществующего сооружения.

Во Львове презентовали проект "Княжий Звенигород от реального к виртуальному". 12 мест средневекового города показали с помощью технологий виртуальной реальности.