Воссоздали жилье древних славян - фото

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Археологи и реконструкторы воссоздали славянское углубленное жилье, которым пользовались 1 тыс. лет назад.

Проект реализовали в Историко-культурном заповеднике "Древний Плиснеск" во Львовской области. Над ним работали в течение весны и лета археологи заповедника и реконструкторы из ОО "Черная Галич". Стремились воссоздать дух славянского времени, передает "Гал-Інфо".

Работники заповедника рассказали, что реализованный эксперимент станет подоплекой для возведения фундамента "Плиснеского археологического скансена" - музея под открытым небом.

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В конце 2020 года во Львове презентовали проект "Княжий Звенигород: от реального к виртуальному". 12 мест средневекового города показали с помощью технологий виртуальной реальности.